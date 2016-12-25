5 фактов о крушении Ту-154 под Сочи

Что известно о крушении лайнера минобороны России на данный момент.
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Катострофа: Самолет Ту-154 минобороны России упал в море в районе Сочи
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Фото ТАСС
Упал после дозаправки
Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море вблизи Сочи 25 декабря в 5.27 утра по московскому времени после дозаправки в аэропорту Адлера.
Лайнер упал в море спустя 20 минут после взлета, сообщают российские СМИ.
Кто был на борту лайнера
На борту находились восемь военнослужащих в званиях от капитана до генерал-лейтенанта, двое федеральных государственных гражданских служащих, Елизавета Глинка по линии организации «Справедливая помощь», девять сотрудников телеканалов Первого канала, НТВ и «Звезда», 64 члена Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова и восемь членов экипажа.
По данным минобороны РФ, все находившиеся на борту самолета погибли в результате катастрофы.
Куда летел самолет
Истребитель-бомбардировщик Су-34 на авиабазе Хмеймим. Фото Вадим Ставитски, ТАСС
Военный Ту-154 направлялся из подмосковного Чкаловска в сирийский город Латакию, приземлившись в Сочи на дозаправку.
Ансамбль Александрова планировал выступить с одночасовым новогодним концертом перед российскими военнослужащими авиагруппы Военно-космических сил России на базе «Хмейним».
Как ведутся поиски на месте крушения
Поисково-спасательная операция. Фото РИА Новости
По данным минобороны России, обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50–70 метров.
Поиск тел погибших и обломком самолета происходит на площади в 10,5 квадратных километров. В поисковых мероприятиях задействованы более 3000 человек, 27 кораблей и судов, 37 водолазов, 4 вертолета, беспилотники и телеуправляемые глубоководные аппараты. Также в район авиакатастрофы с других флотов дополнительно направляются более 100 водолазов-глубоководников со специальным оборудованием.
По состоянию на 15.00 по московскому времени были найдены тела 10 человек, сообщили минобороны РФ.
Что известно о самолете и пилотах
Разбившийся Ту-154Б-2 с бортовым номером RA-85572 был построен в 1983 году. Это модернизированная версия Ту-154, с увеличенной взлетной массой, сообщает ВВС.
За время эксплуатации лайнер прошел три капитальных ремонта, последний ремонт осуществлялся в декабре 2014 года, в сентябре 2016 года прошел плановое обслуживание, заявили в минобороны РФ.
Самолетом управлялся летчик первого класса Роман Волков, имевший общий налет более трех тысяч часов.
Основные версии
В настоящее время не исключается ни одна из основных версий — техническая неисправность, ошибка пилотов и вмешательство сторонних сил.
Ранее сообщалось, что основной причиной крушения мог стать отказ техники. На это указывали опытность пилотов и оптимальные погодные условия для полета.