5 фактов о крушении Ту-154 под Сочи

Что известно о крушении лайнера минобороны России на данный момент.

Фото ТАСС

Упал после дозаправки

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море вблизи Сочи 25 декабря в 5.27 утра по московскому времени после дозаправки в аэропорту Адлера.

Лайнер упал в море спустя 20 минут после взлета, сообщают российские СМИ.

Кто был на борту лайнера

На борту находились восемь военнослужащих в званиях от капитана до генерал-лейтенанта, двое федеральных государственных гражданских служащих, Елизавета Глинка по линии организации «Справедливая помощь», девять сотрудников телеканалов Первого канала, НТВ и «Звезда», 64 члена Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова и восемь членов экипажа.

По данным минобороны РФ, все находившиеся на борту самолета погибли в результате катастрофы.

Куда летел самолет

Истребитель-бомбардировщик Су-34 на авиабазе Хмеймим. Фото Вадим Ставитски, ТАСС

Военный Ту-154 направлялся из подмосковного Чкаловска в сирийский город Латакию, приземлившись в Сочи на дозаправку.

Ансамбль Александрова планировал выступить с одночасовым новогодним концертом перед российскими военнослужащими авиагруппы Военно-космических сил России на базе «Хмейним».

Как ведутся поиски на месте крушения

Поисково-спасательная операция. Фото РИА Новости

По данным минобороны России, обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50–70 метров.

Поиск тел погибших и обломком самолета происходит на площади в 10,5 квадратных километров. В поисковых мероприятиях задействованы более 3000 человек, 27 кораблей и судов, 37 водолазов, 4 вертолета, беспилотники и телеуправляемые глубоководные аппараты. Также в район авиакатастрофы с других флотов дополнительно направляются более 100 водолазов-глубоководников со специальным оборудованием.

По состоянию на 15.00 по московскому времени были найдены тела 10 человек, сообщили минобороны РФ.

Что известно о самолете и пилотах

Разбившийся Ту-154Б-2 с бортовым номером RA-85572 был построен в 1983 году. Это модернизированная версия Ту-154, с увеличенной взлетной массой, сообщает ВВС.

За время эксплуатации лайнер прошел три капитальных ремонта, последний ремонт осуществлялся в декабре 2014 года, в сентябре 2016 года прошел плановое обслуживание, заявили в минобороны РФ.

Самолетом управлялся летчик первого класса Роман Волков, имевший общий налет более трех тысяч часов.

Основные версии

В настоящее время не исключается ни одна из основных версий — техническая неисправность, ошибка пилотов и вмешательство сторонних сил.

Ранее сообщалось, что основной причиной крушения мог стать отказ техники. На это указывали опытность пилотов и оптимальные погодные условия для полета.