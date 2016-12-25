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О чем мечтает Коля Лукашенко

25.12.2016 Кирилл Иванов

Телеканал «Беларусь 1» показал сюжет о младшем сыне главы государства. То ли репортаж, то ли рождественская сказка.

Анонсированное ранее первое интервью младшего сына Лукашенко скорее напоминает рождественскую сказку. Судите сами. 11-летний журналист Евгений Гришин из российского Приморья приезжает за десять тысяч километров в Беларусь на зимние каникулы. И встречает Колю Лукашенко, у которого берет интервью.

Беседа сопровождается сценами из повседневной жизни Николая: вот он угощает гостя молоком и драниками, вот они вместе учатся в школе, катаются на лыжах, играют в хоккей, кормят коз и гладят кота. За кадром звучит музыка, отсылающая нас к детским фильмам про Рождество и Новый год.

Есть в сюжете и взрослая линия. Не по-детски взросло Коля рассуждает о своем будущем, отвечая на вопрос маленького корреспондента о возможности занять место отца. Коля говорит, что не мечтает о должности руководителя страны, называя эту работу «тяжелой». По его словам, он хотел бы стать врачом или военным.

Взрослую линию в детском репортаже дополняет Александр Лукашенко, якобы случайно встретившийся маленькому Жене, который называет это «редкой журналистской удачей».

— А што гэта ў нас тут за малеча такая? — удивленно смотрит на гостя глава государства и предлагает ему поучиться ездить на коньках.

Череду случайных встреч дополняет недавно назначенная на должность главы Администрации президента Наталья Кочанова, которая хвалит мальчика за выбор профессии журналиста.

В финале Евгений просит беловежского Деда Мороза исполнить его желание — встретиться с Колей спустя годы, «когда мы станем взрослыми». Думается, в этот момент многие задались вопросом, в качестве кого будет принимать гостя из приморья Николай Лукашенко, если желание юного журналиста из России исполнится.

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