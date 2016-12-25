Лубутены по-гомельски и грабли Мясниковича

Кирилл Иванов

Важнейшие белорусские реалии прошедшей недели — в обзоре «Салідарнасці».

Рокировка недели

21 декабря вице-премьер Наталья Кочанова стала главой Администрации президента. Первый вице-президент НОК Максим Рыженков — ее заместителем. Официальные СМИ заговорили о реформировании Администрации.

Бывший вице-премьер и экс-спортивный функционер будут промывать мозги белорусам?

Политический обозреватель Александр Класковский предположил, что ничего принципиально нового рокировка не принесет.

— Мне кажется, что эта перетасовка кадровой колоды может быть вызвана нервным состоянием главного белорусского начальника, так как все пошло абсолютно не так: и с Россией конфликт затянулся, и валовой внутренний продукт падает, и экспорт падает, и кредитов не дают ни МВФ, ни Евразийский фонд. Остается заниматься этим перетрясыванием кадровой колоды с призрачной надеждой, что вдруг от перемены слагаемых что-то изменится.

Скандал недели

22 декабря МИД Беларуси вызвало к себе советника-посланника посольства РФ Вадима Гусева. Российскому дипломату был заявлен протест в связи с высказываниями директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова о белорусском языке и суверенитете нашей страны.

Оскорбил Беларусь – помог ЦРУ

После скандала белорусские эксперты поделились предположениями, отмежуется ли Кремль от генерала Решетникова?

Черая метка недели

Александр Лукашенко заявил о необходимости введения должности помощника по банкам и финансам. По мнению независимого экономиста Ярослава Романчука, это может означать, что главу государства не устраивает нынешний режим работы Нацбанка.

— 2017-ый обещает быть годом ожесточенной, грубой борьбы людей, которые знают, что такое деньги и как обеспечить их стабильность с одной стороны и толпами вертикальной хозноменклатуры, которые присвоили право облагать всю страну инфляционным налогом, разрушать культуру сбережения девальвациями во имя выполнения валовых показателей и своей личной выгоды, — прогнозирует экономист.

Грабли недели

Посещая ОАО «Белшина» спикер верхней палаты Михаил Мясникович отметил, что на предприятии ведут непримиримую борьбу с пьянством: здесь регулярно проводятся рейды, и тот, кто попался в состоянии алкогольного опьянения, немедленно увольняется. И предложил распространить опыт антиалкогольной кампании «Белшины» на другие предприятия страны.

Вот только, видимо, чиновник забыл о том, что подобная практика уже давно и безуспешно применяется.

Инициатива недели

Руководство Гомельского завода химических изделий написало открытое письмо французскому обувному модельеру Кристиану Лубутену с предложением инвестировать в производство и стать партнером.

Идея обратиться к знаменитому французу пришла в голову сотрудникам гомельского предприятия после просмотра выпуска «Вечернего Урганта», в котором телеведущий продемонстрировал модельеру пару гомельских галош.

Реакция Лубутена на письмо из Гомеля пока неизвестна.

Позитив недели

Знаменитая белорусская теннисистка Виктория Азаренко родила сына.

«Сегодня у меня был тяжелый бой и моя самая лучшая победа! Наш сын родился здоровым и счастливым. Так благодарна и счастлива! Спасибо тебе», — написала олимпийская чемпионка в Instagram 20 декабря.