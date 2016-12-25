Лубутены по-гомельски и грабли Мясниковича

Что известно о крушении лайнера минобороны России на данный момент.
Что говорят в России: «Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Минобороны?»
Реакция: «Эх, аукнется России Сирия недобрым ещё много-много раз»
Дебют: Младший сын Лукашенко дал первое в своей жизни интервью
Катострофа: Самолет Ту-154 минобороны России упал в море в районе Сочи
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Рокировка недели
21 декабря вице-премьер Наталья Кочанова стала главой Администрации президента. Первый вице-президент НОК Максим Рыженков — ее заместителем. Официальные СМИ заговорили о реформировании Администрации.
Бывший вице-премьер и экс-спортивный функционер будут промывать мозги белорусам?
Политический обозреватель Александр Класковский предположил, что ничего принципиально нового рокировка не принесет.
— Мне кажется, что эта перетасовка кадровой колоды может быть вызвана нервным состоянием главного белорусского начальника, так как все пошло абсолютно не так: и с Россией конфликт затянулся, и валовой внутренний продукт падает, и экспорт падает, и кредитов не дают ни МВФ, ни Евразийский фонд. Остается заниматься этим перетрясыванием кадровой колоды с призрачной надеждой, что вдруг от перемены слагаемых что-то изменится.
Скандал недели
22 декабря МИД Беларуси вызвало к себе советника-посланника посольства РФ Вадима Гусева. Российскому дипломату был заявлен протест в связи с высказываниями директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова о белорусском языке и суверенитете нашей страны.
После скандала белорусские эксперты поделились предположениями, отмежуется ли Кремль от генерала Решетникова?
Черая метка недели
Александр Лукашенко заявил о необходимости введения должности помощника по банкам и финансам. По мнению независимого экономиста Ярослава Романчука, это может означать, что главу государства не устраивает нынешний режим работы Нацбанка.
— 2017-ый обещает быть годом ожесточенной, грубой борьбы людей, которые знают, что такое деньги и как обеспечить их стабильность с одной стороны и толпами вертикальной хозноменклатуры, которые присвоили право облагать всю страну инфляционным налогом, разрушать культуру сбережения девальвациями во имя выполнения валовых показателей и своей личной выгоды, — прогнозирует экономист.
Грабли недели
Посещая ОАО «Белшина» спикер верхней палаты Михаил Мясникович отметил, что на предприятии ведут непримиримую борьбу с пьянством: здесь регулярно проводятся рейды, и тот, кто попался в состоянии алкогольного опьянения, немедленно увольняется. И предложил распространить опыт антиалкогольной кампании «Белшины» на другие предприятия страны.
Вот только, видимо, чиновник забыл о том, что подобная практика уже давно и безуспешно применяется.
Инициатива недели
Руководство Гомельского завода химических изделий написало открытое письмо французскому обувному модельеру Кристиану Лубутену с предложением инвестировать в производство и стать партнером.
Идея обратиться к знаменитому французу пришла в голову сотрудникам гомельского предприятия после просмотра выпуска «Вечернего Урганта», в котором телеведущий продемонстрировал модельеру пару гомельских галош.
Реакция Лубутена на письмо из Гомеля пока неизвестна.
Позитив недели
Знаменитая белорусская теннисистка Виктория Азаренко родила сына.
«Сегодня у меня был тяжелый бой и моя самая лучшая победа! Наш сын родился здоровым и счастливым. Так благодарна и счастлива! Спасибо тебе», — написала олимпийская чемпионка в Instagram 20 декабря.