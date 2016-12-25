Вышел трейлер нового «Чужого» (видео)

Мировая премьера фильма намечена на 18 мая 2017 года.

Студия 20th Century Fox представила первый трейлер фильма «Чужой: Завет» (Alien: Covenant) режиссера Ридли Скотта, пишет Сноб.

По сюжету, экипаж корабля «Завет» исследует планету Создателей — расы, которая упоминалась в фильме «Прометей» Ридли Скотта (2012 год). Новый фильм — это продолжение событий, которые произошли в «Прометее», а также приквел оригинального фильма «Чужой» 1979 года.

В фильме снимались Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерсон, Джеймс Франко и Нуми Рапас.