Вышел трейлер нового «Чужого» (видео)

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Студия 20th Century Fox представила первый трейлер фильма «Чужой: Завет» (Alien: Covenant) режиссера Ридли Скотта, пишет Сноб.
По сюжету, экипаж корабля «Завет» исследует планету Создателей — расы, которая упоминалась в фильме «Прометей» Ридли Скотта (2012 год). Новый фильм — это продолжение событий, которые произошли в «Прометее», а также приквел оригинального фильма «Чужой» 1979 года.
В фильме снимались Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерсон, Джеймс Франко и Нуми Рапас.