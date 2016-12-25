«Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Минобороны?»

Кирилл Иванов

«Салідарнасць» собрала реакцию известных россиян о катастрофе Ту-154 под Сочи.

Известные российские политики, общественные активисты и представители искусства комментируют катастрофу самолета минобороны России. «Салідарнасць» предлагает вашему вниманию избранные моменты.

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«Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Министерства обороны поехавшей головой недоимперии, устроившей в соседней братской когда-то стране Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших, и летевших теперь в Сирию петь и плясать перед летчиками для поднятия боевого духа, чтоб им более лучше бомбилось, а также девяти сотрудников агентств массовой пропаганды — причем самых передовых из них, «Первого канала» и «Звезды» — клепавших сюжеты про фашизм, хунту, распятие детей, тысячами вербовавших людей на войну как в Украину, так и в ту же самую Сирию, оправдывающих посадки моих друзей, врущих про то, что моего товарища не пытают в Сегежской колонии, призывавших к расправам со мной и моими друзьями, выливших тонны дерьма на близким мне людей и не раз поставивших их жизнь под угрозу, раскрутивших антимигрантские, антигрузинские, антиукраинские, антилиберальные, педофильские и прочие кампании, приведшие к убийствам инакомыслящих и инакородных уже в мирных российских городах — сотнями, если не тысячами — и в первых рядах строивших новую оруэловщину, диктатуру и ГУЛАГ...

Риторический вопрос.

Нет. У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким. Как не выражал никто из них. Продолжая петь и плясать в поддержку власти или все так же поливать дерьмом с экранов телевизоров и после смерти. Чувство у меня только одно — плевать. Не я противопоставил себя этому государству и его обслуге. Это государство и его обслуга противопоставили меня себе. Оно назначило меня врагом и национал-предателем. Так что — совершенно плевать.

Хотя, впрочем, ни злорадства, ни радости нет тоже.

У меня в голове лишь одна исключительно рациональная мысль — в зомбоящике живой силы, раскручивавшей механизм посадок и убийств моих друзей и коллег, стало на девять единиц меньше.

No regrets. They don’t work. Все», — написал в Фейсбуке военный журналист Аркадий Бабченко.

«Ужасные новости о падении самолета. Бедные люди. Соболезнования родным и близким погибшим», — написал в Твиттере глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

«Именно на Ту-154 разбился под Смоленском президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек. Еще позавчера об этом говорил Путин на своей пресс-конференции», — написал в Твиттере главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

— Нет, прекращать эти полеты не стоит. Они выбирали этот путь сами, это было их желание полететь туда и поддержать наших военнослужащих. Если бы мне сейчас предложили, я бы тоже согласился без раздумывания, — заявил в интервью РИА Новости кинорежиссер Владимир Бортко.