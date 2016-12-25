Россельхознадзор обвинил Беларусь в незаконном реэкспорте украинского мяса

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Россельхознадзор заявил очередную претензию в сторону белорусских производителей мяса. По данным главы ведомства Сергея Данкверта, опубликованным РБК, незаконный объем поставок 10500 тонн говядины в Россию с Украины через территорию Беларуси достиг суммы как минимум $ 100 млн.
— Мы нашли канал незаконных поставок мяса говядины. В этом могли принимать участие несколько компаний, пока точно понятно, что это «Георгий и сыновья», — заявил Данкверт.
По информации главы Россельхознадзора, на поставки продукции компании введен запрет, под подозрением находятся еще два производителя из Беларуси.
Россельхознадзор будет вводить запрет на поставки продукции с других предприятий, если будет доказана их причастность к ввозу продукции с Украины, предупредил Данкверт:
— Не надо поставлять нам в Россию санкционную продукцию. Ввоз этого мяса — результат недостоверной сертификации, которую проводят несколько ветеринарных врачей (Беларуси —РБК). Без участия властей это не могло происходить.
Кто поможет белорусам одолеть ведомство Данкверта?
Напомним, что информация о временном запрете на ввоз продукции компании «Георгий и сыновья» появилась на сайте Россельхознадзора 23 декабря.
В сообщении утверждается, что в ответ на обращение Россельхознадзора Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси отказался организовать посещение попавшего под подозрение предприятия. Также было отказано в изменении его статуса в Реестре предприятий Таможенного союза с «Без ограничений» на «Временно ограничено».