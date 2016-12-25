От «Катюши» до «Вежливых людей» — что исполняет ансамбль имени Александрова

Кирилл Иванов

«Салідарнасць» изучила репертуар коллектива, чьи участники были на борту потерпевшего крушение по пути в Сирию Ту-154.

Минобороны России сообщило, что в числе летевших на борту Ту-154 было 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова. Они летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова является одним из крупнейших художественных коллективов современной России.

Назван в честь генерал-майора Александра Александрова—основателя и первого руководителя ансамбля. Дебютировал коллектив в составе 12 человек в 12 октября 1928 года.

Сегодняшний репертуар ансамбля Александрова включает как советскую классику — от «Катюши» и «Священная война», так и современные мировые хиты — от «Skyfall» Адель до «Sex Bomb» Тома Джонса.

«Священная война» («Вставай, страна огромная»)

«Skyfall»

«Sex Bomb»

В мае 2014 года на сцене московских «Лужников» ансамбль впервые исполнил гимн «Вежливые люди», посвященный присоединению Крыма к России.