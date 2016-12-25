«Эх, аукнется России Сирия недобрым ещё много-много раз»

Кирилл Иванов

«Салідарнасць» собрала первую реакцию Байнета на новость об упавшем в Черном море самолете минобороны России.

Новость о разбившемся в море самолете минобороны России не оставила равнодушными белорусов. «Саліларнасць» собрала первую реакцию пользователей соцсетей и участников дискуссий на интернет-форумах.

Анатолий Шумченко

«Снова Сирия... Только история с послом в Турции, которого убили из-за Сирии и сразу за ней самолёт, который летел в Сирию».

Andrej Strizhak

«Ту-154 стал для меня синонимом слова «авиакатастрофа» задолго до того, как российская власть стала для меня синонимом слов «вторжение» и «смерть». А тут, как в сюжете низкобюджетного халтурного кино все сошлось: и «тушка», и Сирия, и девять пропагандонов на борту. Праздники у воздушных палачей в Латакии будут без песен и плясок. Артистов и пилотов жаль, а в остальном — принцип вселенской справедливости и компенсации за Алеппо работает жестоко и безжалостно».

Из комментариев на открытой дискуссионной площадке talks.by:

«Старое ведро Ту снова угробило людей!».

«Эх, аукнется России Сирия недобрым ещё много-много раз».

«Отсюда вывод: грех танцевать на костях, привыкли с 1945 года так делать. Хватит уже этих фронтовых концертов и показухи».

«Ту-154 шумный, но надёжный самолёт. Данный экземпляр принадлежал МО и эксплуатировался не много. Скорее всего в багаж закинули какую-то игрушку, это только начало. Зря они разворошили этот муравейник, сейчас таких новостей будет много. Все плавно забыли взорванный А321 в октябре 2015 года с российскими туристами летевшими из Египта, тогда долго скрывали правду».

«Какая разница, куда они летели и зачем? Это мирные люди, это их работа лететь туда, куда их пошлют, и выступать там. Что плохого они сделали? Лишь хотели заработать денег себе и своим детям своими выступлениями».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Это все звенья одной цепи».

«Вельмі дрэнна.Вайна працягваецца. Спачуванні яе ахвярам».

«Мае спачуваннi родным i калегам. Загiнулi людзi, загiнуў адзiн з лепшых калектываў».