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Младший сын Лукашенко дал первое в своей жизни интервью

25.12.2016

11-летний российский журналист Евгений Гришин взял интервью у младшего сына президента. Юный журналист, в частности, спросил, хочет ли Коля Лукашенко стать преемником своего отца.

О некоторых подробностях интервью сообщил телеканал «Беларусь 1».

Как сообщают Naviny.by, в сюжете показали кадры, где младший сын президента играет в четыре руки с преподавателем на рояле, катает юного журналиста на электрокаре, учит его стоять на лыжах, а также показывает гостю знаменитую президентскую ферму — и кроликов, и коз.

«Такого молока ты нигде не пробовал», — говорит Коля.

Также из сюжета следует, что 11-летний гость из России побывал на президентской елке во Дворце Республики и сыграл в хоккей с Александром Лукашенко.

Несмотря на то, что Коля и юный журналист почти ровесники, на видео отчетливо видна значительная разница в росте, и у сына президента далеко не детский голос.

Встреча с юным журналистом из России — это первое интервью Коли Лукашенко, подчеркивают Naviny.by. На «Беларусь 1» сюжет покажут 25 декабря в 18:05.

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