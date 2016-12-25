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Самолет Ту-154 минобороны России упал в море в районе Сочи (обновляется)

25.12.2016 Салiдарнасць

Пропавший с радаров самолет направлялся в сирийскую Латакию.

Транспортные самолеты минобороны России регулярно выполняют полеты в сирийскую Латакию (на фото от марта 2016 года — военный Ту-154 в сопровождении истребителей). Фото Getty Images

Самолет Ту-154 минобороны России, вылетевший рано утром 25 декабря из Сочи, перестал выходить на связь.

Предпологается, что самолет, принадлежащий министерству обороны, упал в море. Он выполнял рейс в сирийскую Латакию.

«При выполнении планового перелета с аэродрома Адлера в 5:40, после взлета, пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154», — сообщили РИА Новости в министерстве обороны.

По уточненным данным, на борту находился 91 человек — 83 пассажира и восемь членов экипажа.

«На борту Ту-154 были военнослужащие, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе «Хмейним» (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей СМИ», — цитирует министерство обороны России ВВС. Позже телеканал минобороны «Звезда» сообщил о нахождении на борту упавшего лайнера трех своих сотрудников.

Ансамбль песни и пляски российской армии имени А. В. Александрова. Фото vest-news.ru

Первоначально сообщалось о возможном падении самолета в горах Краснодарского края. Позже эту информацию уточнили,сообщив о возможном падении лайнера в море, вблизи Сочи.

Как сообщил источник РИА Новости, в 5,5 километрах от берега в Черном море обнаружены личные вещи, предположительно, людей с разбившегося Ту-154.

К поиску пропавшего Ту-154 привлечены все поисково-спасательные службы авиачастей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах, сообщили в министерстве обороны РФ.

Военные следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту крушения самолета по статье «нарушение правил безопасности полетов».

«Версию теракта я исключаю полностью»

Причиной катастрофы самолета Ту-154 минобороны России может быть или техническая неисправность, или ошибка пилотирования, теракт исключен, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

— Версию теракта я исключаю полностью. Самолет минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии, — цитирует сенатора РИА Новости.

По предварительным данным, на борту Ту-154 при наборе высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить, сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах.

Сообщается о найденных в 6 км от берега в Сочи в Черном море фрагментах корпуса и шасси самолета.

В минобороны России уточнили, что на борту разбившегося Ту-154 находились 8 членов экипажа и 84 пассажира. Ранее сообщалось о 83 пассажирах.

Спасатели нашли тело одного из погибших в крушении Ту-154 в шести километрах от береговой линии Сочи. Тело подняли на борт спасательного судна.

Среди пассажиров упавшего самолета может быть Доктор Лиза

Имя Елизаветы Глинки, известной под псевдонимом Доктор Лиза, значится в списках пассажиров упавшего самолёта, сообщили в минобороны РФ. Списки пассажиров лайнера опубликовал ряд российских СМИ.

«Эх, аукнется России Сирия недобрым ещё много-много раз»

Российские СМИ сообщают, что Глинка везла в Сирию медикаменты для университетского госпиталя в Латакии.

Елизавета Глинка — гражданский активист, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Разлет обломков Ту-154 составил порядка 15 км

«Обломки и личные вещи обнаруживаются на большой площади, часть из них найдена на расстоянии 12-14 км от береговой линии», — сообщил Интерфаксу сотрудник одной из экстренных служб.

Российские агентства со ссылкой на источники в силовых структурах сообщают, что спасатели начали обнаруживать тела погибших — как минимум одного, но есть сообщения и о нескольких, пишет ВВС.

Звукооператор НТВ Евгений Толстов, один из трех сотрудников телеканала, летевших вместе в Сирию, перед вылетом разместил фото самолета в своем Фейсбуке

«Выживших в катастрофе быть не может»

Министерство обороны России уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

В министерстве заявляют, что выживших в катастрофе быть не может.

Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета ТУ-154 Минобороны РФ. Фото Артура Лебедева, ТАСС

В списке, опубликованном министерством обороны России, пассажиры и члены экипажа делятся на следующие категории: 8 членов экипажа, 8 военнослужащих (в званиях от капитана до генерал-лейтенанта), двое «федеральных государственных гражданских служащих», Елизавета Глинка по линии организации «Справедливая помощь», 9 сотрудников СМИ и 64 члена ансамбля имени Александрова.

Список вновь пересмотрен, и в нем опять 92 человека, отмечает ВВС.

Основная версия

Источник Интерфакса рассказал, что главной версией крушения Ту-154 на данный момент является техническая неисправность:

— Версия технической неисправности вышла на первый план и является на текущий момент приоритетной.

Он сообщил, что рассматриваются различные версии случившегося, версия теракта «практически исключается».

Ранее поступали сообщения о том, что ФСБ «отрабатывает версию теракта».

Мнение эксперта

Эксперт в авиакосмической области Вадим Лукашевич сказал Русской службе ВВС, что версию теракта исключать не стоит, как минимум, потому, что у следствия слишком мало информации.

— Говорить сейчас о каких-либо определенных причинах катастрофы рано, но совершенно точно, что исключать возможность взрыва на борту нельзя. Однако в случае, если выяснится, что обломки самолета лежат на большой площади, то это будет означать, что разрушение Ту-154 началось в воздухе.

Лукашевич подтвердил, что считать этот самолет старым и непригодным к эксплуатации нельзя, хотя он и был выпущен в 1983 году.

По его словам, до превышения ресурса, который устанавливает производитель, техническое состояние зависит от обслуживания и регулярного планового ремонта.

Понедельник, 26 декабря, решением президента России Владимира Путина объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе под Сочи.

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