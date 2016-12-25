Вечная любовь: семейные пары переснимают свои старые фото спустя много лет

Яркие персоны, актуальные темы и неожиданные открытия — беседы, которые стоит прочитать или перечитать.
Что говорят в России: «Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Минобороны?»
Реакция: «Эх, аукнется России Сирия недобрым ещё много-много раз»
Дебют: Младший сын Лукашенко дал первое в своей жизни интервью
О пользе безделья: «Немного свободы — это лучше, чем какой-то там особенный мрамор»
Романчук: «Под самый конец года руководство Нацбанка получило от Лукашенко «черную метку»
Сын уговорил своих родителей переиграть их свадебную фотографию в той же самой одежде 45 лет спустя
«Мой друг женился на девушке своей мечты. Они встретились, когда им было три года»
Королева Елизавета и принц Филипп в 1947 году и 60 лет спустя
«Мои дедушка и бабушка в день свадьбы и в 60-ю годовщину заключения брака»
«Наверное, моя жена — вампир. Спустя 20 лет после дня свадьбы она одета в то же самое платье»
70 лет свадьбы
В 1995 году они несли цветы и подушечку с кольцами на чужой свадьбе, а 20 лет спустя поженились сами
На 40-ю годовщину заключения брака супруги пересняли свадебное фото, сделанное в 1975 году
Кэти с Джозефом познакомились в начальной школе. Сейчас они женаты и у них есть сын
Обри и Майк родились в 1989 году с разницей в 11 дней. В 2012 году они начали встречаться, а три года спустя поженились
Кажется, они любят друг друга даже больше, чем в молодости
«Мои родители в Буэнос-Айресе, 1970 и 2010 год»
Пара со своей машиной
Пара пересняла фото со своей свадьбы спустя 70 лет
Фото справа сделано спустя 44 года после свадьбы, но платье невесты ей еще впору