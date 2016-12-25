Вечная любовь: семейные пары переснимают свои старые фото спустя много лет

С возрастом какие-то вещи удаются сложнее (долгие перелеты, катание на мотоцикле, брейк-данс — список дополняется), но способность любить не уходит. Хотя люди на этих фотографиях стали старше, их чувства так же свежи, как в день, когда они встретились.

Сын уговорил своих родителей переиграть их свадебную фотографию в той же самой одежде 45 лет спустя

«Мой друг женился на девушке своей мечты. Они встретились, когда им было три года»

Королева Елизавета и принц Филипп в 1947 году и 60 лет спустя

«Мои дедушка и бабушка в день свадьбы и в 60-ю годовщину заключения брака»

«Наверное, моя жена — вампир. Спустя 20 лет после дня свадьбы она одета в то же самое платье»

70 лет свадьбы

В 1995 году они несли цветы и подушечку с кольцами на чужой свадьбе, а 20 лет спустя поженились сами

На 40-ю годовщину заключения брака супруги пересняли свадебное фото, сделанное в 1975 году

Кэти с Джозефом познакомились в начальной школе. Сейчас они женаты и у них есть сын

Обри и Майк родились в 1989 году с разницей в 11 дней. В 2012 году они начали встречаться, а три года спустя поженились

Кажется, они любят друг друга даже больше, чем в молодости

«Мои родители в Буэнос-Айресе, 1970 и 2010 год»

Пара со своей машиной

Пара пересняла фото со своей свадьбы спустя 70 лет

Фото справа сделано спустя 44 года после свадьбы, но платье невесты ей еще впору