Віншуем з Раством!

Яркие персоны, актуальные темы и неожиданные открытия — беседы, которые стоит прочитать или перечитать.
Что говорят в России: «Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Минобороны?»
Реакция: «Эх, аукнется России Сирия недобрым ещё много-много раз»
Дебют: Младший сын Лукашенко дал первое в своей жизни интервью
О пользе безделья: «Немного свободы — это лучше, чем какой-то там особенный мрамор»
Романчук: «Под самый конец года руководство Нацбанка получило от Лукашенко «черную метку»
Дарагія чытачы «Салідарнасці»! Віншуем Вас са светлым святам Раства. Зычым моцнага здароўя і веры ў сябе.
Пастырскае пасланне арцыбіскупа Тадэвуша Кандрусевіча на Божае Нараджэнне-2016