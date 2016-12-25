gazetaby.com

В ФОКУСЕ

pic

12 лучших интервью «Салідарнасці» за уходящий год photo

Яркие персоны, актуальные темы и неожиданные открытия — беседы, которые стоит прочитать или перечитать.

ГЛАВНОЕ

Что говорят в России: «Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Минобороны?»

Реакция: «Эх, аукнется России Сирия недобрым ещё много-много раз»

Дебют: Младший сын Лукашенко дал первое в своей жизни интервью

Свята: Віншуем з Раством!

О пользе безделья: «Немного свободы — это лучше, чем какой-то там особенный мрамор»

Романчук: «Под самый конец года руководство Нацбанка получило от Лукашенко «черную метку»

Из первых уст: Накануне Нового года Ермошина идет в баню

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ

«Будем праздновать до 7 января»

«Утром перегара нет, голова не болит – если в умеренных дозах»

Декольте Мэрайи Кэри затмило певицу в ее рождественском видео

Маленькое телевидение, которое разорвало шаблоны

Почему Мясникович не победит пьянство, уволив с работы алкоголиков

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

Стало известно, куда ушел Михаил Журавков

«Ну что ж, страна такая... Все время кто-то мешает»

Оскорбил Беларусь – помог ЦРУ

Им не болит

«Мой милый, хороший, пришли мне галоши…»

Пустят ли в белорусское авторское общество Мадонну с Бессоном?

Российское телевидение не будет плясать на могиле погибшего посла

«Наконец-то до власти начало доходить, кто на самом деле пятая колонна»

«Лукашенко таких любит»

«Наши пенсионеры не жалуются — они приспосабливаются быстрее молодых»

Кто такой Ронин, которого обвиняют в подкупе чиновников правительства и Нацбанка

«Тогда платите мне зарплату, как в Бельгии или Франции»

«Реакция обеих сторон — и Запада, и России — вполне показательна»

«Натянуть морду на задницу — это очень русская женская традиция»

ЖИЗНЬ (НЕ)ОБЫКНОВЕННОГО БЕЛОРУСА

«В отличие от Беларуси, в Абу-Даби не перекрывают движение, когда едет шейх» pic
Все статьи рубрики

Беларусь — Польша

Как стать знаменитым и потерять избирателей pic
Все статьи рубрики

ФЕЛЬЕТОНЫ ОТ МЕТЁЛКИНОЙ

Баловни судьбы pic
Все статьи рубрики

ФОТОФАКТ

Апакаліпсіс у сядзібе Чапскіх

Белорусы встретили Алексиевич в аэропорту караваем и цветами

Самая шикарная фигура 50-х годов

Эротические завлекалочки из закулисья шоу Victoria`s Secret

«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой

Как голосуют монашки

Невероятный кадр: «красная луна» в Миорском районе

Как к «дарам» полукилометровая очередь стояла

Шторм «Хавер» в Минске. Часть 2

Повелительницы трамваев

С топором и милицией на капусту

Как не быть рыбаком

Как заработать 3 доллара в день

Запретный Минск

Віншуем з Раством!

25.12.2016 Салiдарнасць

25 снежня каталіцкія, грэка-каталіцкія і пратэстанцкія вернікі святкуюць Божае Нараджэнне.

Дарагія чытачы «Салідарнасці»! Віншуем Вас са светлым святам Раства. Зычым моцнага здароўя і веры ў сябе.

Пастырскае пасланне арцыбіскупа Тадэвуша Кандрусевіча на Божае Нараджэнне-2016

  • Оцени статью:

Общество

25.12.2016
От «Катюши» до «Вежливых людей» — что исполняет ансамбль имени Александрова

«Салідарнасць» изучила репертуар коллектива, чьи участники были на борту потерпевшего крушение по пути в Сирию Ту-154.

25.12.2016
«Эх, аукнется России Сирия недобрым ещё много-много раз»

«Салідарнасць» собрала первую реакцию Байнета на новость об упавшем в Черном море самолете минобороны России.

25.12.2016
12 лучших интервью «Салідарнасці» за уходящий год

Яркие персоны, актуальные темы и неожиданные открытия — беседы, которые стоит прочитать или перечитать.

24.12.2016
У Мiнску прайшла акцыя «забароненых» дзядоў-маразоў

Спачатку супрацоўнікі АМАПу ім заміналі, пасьля дазволілі прайсьці.

24.12.2016
«Будем праздновать до 7 января»

Лукашенко поздравил учителей, «малышей и детишек побольше».

Все статьи рубрики
Rating All.BY

При частичном или полном использовании материалов сайта
гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.

© "Салiдарнасць", 2006
gazetaby@gmail.com