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12 лучших интервью «Салідарнасці» за уходящий год photo

Яркие персоны, актуальные темы и неожиданные открытия — беседы, которые стоит прочитать или перечитать.

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12 лучших интервью «Салідарнасці» за уходящий год

25.12.2016 Салiдарнасць

Яркие персоны, актуальные темы и неожиданные открытия — беседы, которые стоит прочитать или перечитать.

Леонид Моряков: «Был и малиновый пиджак, и золотая цепь. Но деньги — пустота. О тебе либо остается память, либо ничего»

За несколько месяцев до своего ухода из жизни писатель в интервью нашей журналистке Анастасии Зеленковой признался, почему перестал бояться смерти.

— Написав биографии более 25 тысяч людей, живших в 20 веке (больше, наверное, никто не написал), я понял одно: память остается, только когда тобой что-то создано — например, написано или снято. Миллионы людей вкусно и красиво жили: покупали шикарнейшие дома, несколько раз в сезон отдыхали где-то на Канарах... И что? Где они сейчас? О них ничего не осталось. Деньги — ничто, главное – память. Либо о тебе остается память, либо ничего.

Вероника Завьялова: «В белорусских роддомах многие женщины сталкиваются с насилием»

Мама двоих детей, инициатор проекта «Родить по-людски в Беларуси» — о том, какие перемены нужны нашим роддомам, и что нужно сделать, чтобы голоса женщин услышали врачи.

— Женщина не принимает никаких решений в своих родах, но все неблагополучные последствия врачи отдают матери и другим близким. Берите и идите отсюда. И идите молча. И вдогонку мы еще найдем в чем вас обвинить: «плохо тужилась», «ОРВИ на 20 неделе» — все, что угодно, за что цепляется взгляд и что можно попытаться вменить. Или — «такова судьба».

«Нужно быть реалистами: модель в Беларуси — это 10 долларов за показ. Максимум — 50»

Как живет Наталья Рябова — особенная модель из Минска.

Іосіф Навумчык: «Барыс Пуга яшчэ ў 1987-м прадчуваў распад СССР»

— Помню, як у Віцебску завод тэлевізараў «Віцязь» зрабіў сваім сімвалам выяву, што паўтарае герб «Пагоня». Дык мне пазваніў загадчык аддзела прапаганды і агітацыі ЦК КПБ Савелій Ефімавіч Паўлаў: «Што там у вас робіцца? Гэта не наш герб! Вы што паўплываць на завод не можаце?».

Виктор Бабарико: «Любую социальную сферу в Беларуси можно превратить в Uber. Но тогда государство потеряет контроль»

— Очень скоро мы столкнемся с удивительной вещью — молодые люди вообще не захотят брать кредиты. Новое поколение хочет жить и пользоваться, но не хочет идти в кабалу, когда взял кредит и должен 20 лет его отдавать. Они хотят пригласить девушку и отвезти ее в ресторан на «Альфа-Ромео», только они не хотят за это платить всей своей жизнью, выплачивая кредит.

Анатолий Тарас: «Мне отец еще говорил: «Купала? Так его наши хлопцы убили! Был приказ ликвидировать»

Историк раскрывает тайну гибели Янки Купалы и объясняет, почему следственное дело по факту гибели поэта до сих пор засекречено.

Александр Кнырович: «Белорусский бизнес абсолютно ничего не делает, чтобы поменять ситуацию в стране»

— Я думаю, что все разговоры о том, что человек в Беларуси не может реализоваться, потому что здесь какие-то «неудобные условия» — это просто оправдание, чтобы ничего не делать.

Солистка «Мантаны» Алеся Берулава: «Колмыков и Михалок давали нам деньги и свободу»

— По поводу шоу-бизнеса в Беларуси могу сказать: дорогие артисты, цените друг друга — вы гораздо лучше, чем сами думаете! В Москве, кстати, сейчас вообще всем очень нравятся белорусские группы.

Иногда встречаются настоящие музыкальные находки — просто уникальные варианты и сочетания, которых больше не встретишь нигде.

Сергей Анисько: «Во времена СССР, чтобы купить мясо, мы проводили спецоперацию»

— Ребята, вашему поколению это трудно представить! В длинном (метров 100) гастрономе на старых стеклянных прилавках стояли трехлитровые банки с желтыми солеными огурцами, пачками соли и... всё!

Мы в шоке интересуемся: а как нам купить чего-нибудь поесть? Нам отвечают: у нас все по талонам и два дня в неделю.

Супруга спрашивает: как будем выживать? Я говорю: пиши своей маме, а я буду писать своим.

Алексей Брыкин: «В отличие от Беларуси, в Абу-Даби не перекрывают движение, когда едет шейх»

— В минском аэропорту я просидел два часа, когда Путин прилетел. Какая-то паника была. В эмиратах ты не замечаешь передвижений властей. Хотя здесь далеко не демократия, но здесь многое построено на социальном договоре с властью. Бывают периодически скандалы, что кто-то попался, коррупция. Но это очень редко. Такого, как в Беларуси, не бывает.

Михаил Андреев: «Это как взять и пришить нормальному человеку ногу с гангреной»

— Представьте себе ситуацию: я директор частной компании, у меня три года убытки, должен всем кругом, не плачу налоги — и тут я прихожу в банк и говорю, дайте мне денег. Да меня же охрана оттуда выведет! А госпредприятия эти деньги получают.

Немка Надзін Лашук: «Замежніцай адчуваю сябе тады, калі гавару па-беларуску ў мінскай краме»

У сваім першым інтэрв’ю на беларускай мове палітолаг Надзін Лашук расказвае Іллю Лапато пра дзяцей-білінгваў, адрозненні беларусаў і немцаў, а таксама пра блог, які вяла «між сям’ёй, дачай і дысертацыяй».

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