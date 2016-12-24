В Южной Корее 250 тысяч человек вышли на Площадь

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Местные жители потребовали от Конституционного суда страны ускорить принятие решения об импичменте. Мирная демонстрация прошла на площади Кванхвамун в Сеуле, сообщает агентство «Ренхап».
Протесты начались после того, как президент Южной Кореи отправила в отставку 10 высокопоставленных советников, признав, что тексты ее публичных выступлений редактировала ее близкая подруга Чхве Сун Силь. Женщина, которая не является госслужащей, также подозревается во вмешательстве в государственные дела и использовании своего положения ради получения финансовой выгоды.
Чхве Сун Силь покинула страну еще до начала скандала и отрицает, что обогащалась за счет своих связей в правительстве.