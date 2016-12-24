В Южной Корее 250 тысяч человек вышли на Площадь

Они требуют импичмента Пак Кын Хе. Это уже девятая акция протеста против нее.

Местные жители потребовали от Конституционного суда страны ускорить принятие решения об импичменте. Мирная демонстрация прошла на площади Кванхвамун в Сеуле, сообщает агентство «Ренхап».

Протесты начались после того, как президент Южной Кореи отправила в отставку 10 высокопоставленных советников, признав, что тексты ее публичных выступлений редактировала ее близкая подруга Чхве Сун Силь. Женщина, которая не является госслужащей, также подозревается во вмешательстве в государственные дела и использовании своего положения ради получения финансовой выгоды.

Чхве Сун Силь покинула страну еще до начала скандала и отрицает, что обогащалась за счет своих связей в правительстве.