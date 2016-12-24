«Будем праздновать до 7 января»

Лукашенко поздравил учителей, «малышей и детишек побольше».

Глава государства на новогоднем благотворительном празднике «Наши дети» обратился к собравшимся: «Слава Богу, наступили самые счастливые для педагогов и детей – новогодние праздники, каникулы». И отметил, что начинаем отмечать уже сегодня, а закончим – 7 января, когда закончатся рождественские праздники.

В своем обращении от отметил, что в Беларуси создаются все условия, чтобы дети могли раскрыть свои способности и таланты, сообщает БЕЛТА.