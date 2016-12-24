«Утром перегара нет, голова не болит – если в умеренных дозах»

Лера Василькова

Откровения белоруса, имеющего опыт употребления спиртовых настоек из аптек, на тему: «Почему «подсаживаются» на боярышник».

– В России использовался суррогатный алкоголь, так что этот случай на белорусов не распространяется. Ведь у нас «Боярышник» и ему подобные растительные настойки – сертифицированные, – делится собеседник Михаил, житель Брестской области. – Пьют «Боярышник», потому что дешево и спирт качественный. Это как обычный коньяк, а эффект – как от водки.

С нашим человеком ничего не поделаешь. Накануне перепил, утром плохо – купил настойку в аптеке, поправил здоровье, и нормально – сердце не остановится с похмелья. В малых дозах – не страшно, и если выпил «Боярышник» вечером, то утром перегара нет, голова не болит.

Основная причина, почему его покупают, – дешевизна. Купил две бутылочки по 100 граммов, развел водой и «Бела колой» – и вот тебе бутылка водки получилась, только в разы дешевле.

После нововведения Минздрава (один флакон на руки) последовало еще и подорожание настоек. Свежие партии «Боярышника», в новых красивых упаковках, уже по 1,82 рубля за 50-граммовый флакончик. Так что теперь покупать его, чтобы разводить, стало невыгодно. Подогнали, так сказать, под стоимость бутылки водки.

Теперь правильнее самогонный аппарат покупать – варить свое и качественно. Что там надо: сахар, дрожжи... В итоге бутылка самогона около рубля будет стоить.

Но, повторюсь, во всем надо знать меру. Не справляешься – будь готов к «естественному отбору».

***

Напомним, на сегодня число жертв от отравления «Боярышником» в Иркутске превысило 70 человек. Скандал получил широкий резонанс, в том числе в Беларуси.

В начале недели белорусский Минздрав ужесточил правила продажи настойки боярышника и других спиртосодержащих препаратов: теперь их продают не более чем по одному флакону в одни руки и только в дневное время суток.

Заведующая одной из минских аптек, в свою очередь, ранее рассказала «Салідарнасці» о проблеме нецелевого употребления «Боярышника» в наших краях: «В течение пары лет можно проследить, как деградирует личность».