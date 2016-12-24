«Под самый конец года руководство Нацбанка получило от Лукашенко «черную метку»

Экономист Ярослав Романчук у себя в Facebook – о том, что настоящие испытания для деноминированного рубля только начинаются.

«В уходящем году больше всего лавров за продуктивную работу собрал Нацбанк. Инфляцию в заданных рамках удержал. Денежной массой искусно управлял. Новый BYN-рубль ввел и довел его в стабильном состоянии до конца года. При этом еще снизил процентные ставки по кредитам и резко уменьшил напряжение на рынке депозитов. Краткосрочный успех отдельного ведомства отнюдь не означает победу Нового рыночного курса.

Представители отраслевых министерств, реального сектора, особенно «красные директора», затаили на Нацбанк глубокую обиду. Мол, думаете вы, господа-монетаристы, только о выполнении своих показателей, а не об экономике в целом. А эта самая экономика продолжает лететь вниз, пытаясь нащупать дно.

Чиновники надеются на фискальные стимулы, российскую поддержку, иностранные инвестиции и даже привычную крепкую авторитарную руку. Их поджимают валютные долги, растущее недовольство народа и нежелание инвесторов принимать нынешние правила игры.

И вот под самый конец года руководство Нацбанка получает своеобразную черную метку. Лукашенко заявил о том, что ему нужен помощник по банкам и финансам.

Это значит, что его не устраивает нынешний режим работы Нацбанка. Слишком независимый, чересчур профессиональный, неумеренно ответственный, непривычно предсказуемый.

Он не привык никому доверяться, тем более в такой чувствительной теме, как деньги, банки и финансы. Назначение на эту должность человека в противовес главе Нацбанка Павла Каллаура представителя «крепких хозяйственников» и «красных директоров» грозит серьезными проблемами для BYN-рубля, который достойно прожил свои первые полгодика. Настоящие испытания для деноминированного рубля только начинаются.

2017-ый обещает быть годом ожесточенной, грубой борьбы людей, которые знают, что такое деньги и как обеспечить их стабильность с одной стороны и толпами вертикальной хозноменклатуры, которые присвоили право облагать всю страну инфляционным налогом, разрушать культуру сбережения девальвациями во имя выполнения валовых показателей и своей личной выгоды.