Накануне Нового года Ермошина идет в баню

Пропавший с радаров самолет направлялся в сирийскую Латакию.
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— Вся моя семья — это мой сын. Традиционно в последние годы мы весьма консервативны в плане празднования Нового года. Как и герои «Иронии судьбы», каждый год 31 декабря мы идем в баню, которая расположена в подвале нашего дома. Пока мы находимся в парилке, на гриле жарится мясо, запекается картошка, — привела «СБ Беларусь Сегодня» подробности Лидия Ермошина.
Под бой курантов председатель белорусского ЦИК уже давно не загадывает:
— Более того, я пришла к выводу: чем больше чего-то хочешь, тем меньше получаешь. Я заметила, что все мои самые удачные поездки — как правило, когда я еду, что называется, через «не хочу». Так что я пришла к выводу, что, наверное, Бог смеется над нашими желаниями. Не надо ничего очень сильно хотеть, а если все-таки хотите — работайте на результат.
Внуков она пока не ожидает:
— Когда у меня спрашивают, почему мой сын не женат, я отвечаю: «По крайней мере, он не сделал несчастной ни одну женщину».
На вопрос о том, возникало ли когда-нибудь желание повернуть время вспять и что-либо изменить в жизни, собеседница газеты Администрации президента ответила: «Нет, я думаю, что в жизни все складывается именно так, как должно было сложиться».