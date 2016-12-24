Как Лукашенко поздравил католиков с Рождеством

Пропавший с радаров самолет направлялся в сирийскую Латакию.
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«Этот великий праздник дарит свет и радость христианам всего мира, символизирует обретение человечеством надежды на лучшую, нравственно совершенную жизнь. Сегодня повседневные земные заботы отступают на второй план и сердце наполняется верой и любовью.
Рождество Христово неизменно свидетельствует нам о торжестве милосердия и доброты.
В эти праздничные дни мы обращаемся к вечным ценностям, которые лежат в основе христианства, и прославляем благородные идеалы гуманизма через любовь к ближнему, стремление к миру, справедливости, духовности и согласию.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты», - говорится в поздравлении Александра Лукашенко, опубликованном пресс-службой президента.