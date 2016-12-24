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Декольте Мэрайи Кэри затмило певицу в ее рождественском видео

24.12.2016 Анне Снежкина, фото Сплетник

Поп-дива закрывает год в своем репертуаре.

Мэрайя Кэри продолжает эпатировать своими нарядами. И выбор платья для эксклюзивных видеороликов на песню Here Comes Santa Claus, сделанных для поклонников в преддверии новогодних праздников, не стал исключением.

В клипах 46-летняя американка предстает в красном платье с большими разрезами, которые, как отметили многие ее почитатели, несколько нелепо смотрятся в одном кадре с Санта Клаусом и ее детьми — близнецами Морокканом и Монро.

В клипе также засветился новый бойфренд певицы – молодой танцор Брайан Танака. Западные журналисты не исключают, что ее возлюбленный мог стать причиной недавнего расставания артистки и миллиардера Джеймса Пэкера.

Отметим, что на протяжении всего года в выборе нарядов похудевшая Кэри отдавала предпочтение агрессивной сексуальности. И, похоже, шквал критики и обвинения в безвкусице ее совсем не задевают.

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