Декольте Мэрайи Кэри затмило певицу в ее рождественском видео

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Мэрайя Кэри продолжает эпатировать своими нарядами. И выбор платья для эксклюзивных видеороликов на песню Here Comes Santa Claus, сделанных для поклонников в преддверии новогодних праздников, не стал исключением.
В клипах 46-летняя американка предстает в красном платье с большими разрезами, которые, как отметили многие ее почитатели, несколько нелепо смотрятся в одном кадре с Санта Клаусом и ее детьми — близнецами Морокканом и Монро.
В клипе также засветился новый бойфренд певицы – молодой танцор Брайан Танака. Западные журналисты не исключают, что ее возлюбленный мог стать причиной недавнего расставания артистки и миллиардера Джеймса Пэкера.
Отметим, что на протяжении всего года в выборе нарядов похудевшая Кэри отдавала предпочтение агрессивной сексуальности. И, похоже, шквал критики и обвинения в безвкусице ее совсем не задевают.