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«Исламское государство» опубликовало видеозапись с присягой берлинского террориста

24.12.2016 newsru.com

Видеоролик был распространен подконтрольным ИГ агентством Amaq.

Вскоре после того, как министр внутренних дел Италии Марко Миннити заявил, что убитый в Милане «без тени сомнения» был подозреваемым в совершении теракта в Берлине тунисцем Анисом Амри, в интернете появилось видео, на котором 24-летний африканец присягает на верность главарю «Исламского государства», передает Bild.

Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель также подтвердила, что именно Анис Амри на грузовике врезался в толпу на рождественской ярмарке в столице ФРГ.

– Все указывает на то, что Анис Амри был тем, кто в понедельник вечером убил 12 человек на рождественском рынке на площади Брайтшайдплац и нанес ужасные ранения многим другим, – объявила Меркель.

По данным La Repubblica, предполагаемый террорист был убит ранним утром в пятницу, 23 декабря, в городе Сесто-Сан-Джованни в провинции Милан. Полицейские остановили его на площади в ходе рутинной проверки и попросили его показать документы. В ответ мужчина крикнул «Аллах акбар» и открыл стрельбу.

Одного из стражей порядка он ранил в плечо. В результате завязавшейся перестрелки злоумышленник был ликвидирован полицией.

Известно, что у подозревавшегося в совершении теракта в Берлине 24-летнего тунисца Аниса Амри были связи с Италией. В 2011 году он прибыл в эту страну из родного Туниса. Вскоре после прибытия Амри был приговорен к тюремному сроку за стрельбу в центре для беженцев. В 2015 году тунисец вышел на свободу и отправился в Германию.

При этом в ФРГ Амри уже давно был квалифицирован правоохранителями как «лицо, представляющее потенциальную опасность», имевшее связи в исламистской среде и способное совершить террористический акт, пишет Tagesspiegel.

Тем не менее он беспрепятственно перемещался между Северным Рейном – Вестфалией и Берлином, постоянной слежки за ним не было, а на родину в Тунис отправить его не могли, поскольку там долгое время отказывались принимать его обратно, говорится в статье, переведенной сайтом InoPressa.

Накануне министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер сообщил, что отпечатки пальцев Амри были обнаружены в кабине грузовика, использованного для нападения на рождественский базар в Берлине. По его словам, были найдены и другие улики, свидетельствующие о том, что именно Амри сидел за рулем фуры.

В понедельник вечером, 19 декабря, тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами террориста стали 12 человек, 48 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

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