«Люди десятилетиями живут в районах, где никогда не было асфальтированных дорог!»

Власти планируют реконструировать дороги местного значения. Повысится ли транспортный сбор?

Поручение разработать план по реконструкции автомобильных дорог местного значения дал глава государства на открытии движения по второй Минской кольцевой автодороге.

Планируется, что средства для ремонта дорог предоставит один из банков. Возвращать кредит будут за счет государственной пошлины, которую платят граждане за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

По словам Александра Лукашенко, средства отдадут губернаторам на конкретные дороги «под их жесточайшую ответственность».

«Кто решил, сколько денег надо выделять на ремонт дорог?»

Старший исследователь CASE Belarus Дмитрий Бабицкий отмечает, что в Беларуси около 80% средств дорожных фондов выделяется на 20% дорог, которые являются транзитными.

— То, что фокус внимания смещается на дороги местного значения, по которым ездят в основном белорусы, а не иностранные перевозчики грузов или туристы, — это позитивный шаг, — считает эксперт.

По мнению Дмитрия Бабицкого, средств, полученных от уплаты гражданами транспортной пошлины, не хватит на ремонт всех дорог местного значения. Однако, полагает собеседник, это не означает, что власти повысят транспортный сбор. В противном случае, это будет непопулярное решение.

Транспортный сбор был введен в Беларуси с 2014 года. Сначала половина дохода от него расходовалась на республиканские дороги, половина – на местные. Но...

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