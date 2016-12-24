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Через неделю старые купюры выйдут из обращения

24.12.2016 FINANCE.TUT.BY

Тем, кто забыл или вдруг не знал сообщаем: 31 декабря это не только последний день уходящего года, но и последний день жизни купюр образца 2000 года.

Уже утром 1 января кассиры в магазинах и продавцы на рынках не примут у вас «купюры с четырьмя нулями». Не купишь за них и валюту в обменнике, не оплатишь «коммуналку» в инфокиоске. В ходу официально будут только новые, деноминированные деньги, образца 2009 года.

По статистике Нацбанка, на руках у населения в основном осталась мелочь, крупные купюры старого образца почти полностью ушли из обращения. Но если вдруг у вас в кошельке или кармане вдруг обнаружатся 100 рублей или 200 тысяч, то не стоит расстраиваться: в любом банке их обменяют совершенно бесплатно на новые копейки или банкноты.

Причем, сделать это должны независимо от суммы, которую вы принесете для обмена. Такой порядок будет действовать до 31 декабря 2019 года.

Затем — до 31 декабря 2021 года — старые деньги будут принимать только в Нацбанке.

Так что, по сути, в фантики старые деньги превратятся только через 5 лет, с 1 января 2022 года. До этого времени вовсе нет необходимости паниковать и обменивать купюры у нелегалов.

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