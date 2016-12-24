❄ Наш обугленный кассовый аппарат вас приятно заинтригует!

Пропавший с радаров самолет направлялся в сирийскую Латакию.
Реакция: «Эх, аукнется России Сирия недобрым ещё много-много раз»
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