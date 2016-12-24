«Наш обугленный кассовый аппарат вас приятно заинтригует!»

Магазин фейерверков «Упс!» представляет новый ассортимент! Спешите! Наш магазин взорвется ровно с двенадцатым ударом курантов!

❄ Ракетницы-бумеранги. Выпущенные под Новый год, они возвращаются к Старому Новому году.

❄ Новинка! Специально для дальтоников! Салют на 12 залпов серого цвета.

❄ Бесшумные хлопушки для людей со слабым сердцем.

❄ Набор «Ностальгия» — пистоны и камень.

❄ Петарды «Китайский корсар». В комплекте идет повязка на глаз и крюк, который заменит потерянную ладонь.

❄ Салют со слезоточивым газом. Специально для работников МВД. Совмести работу с праздником!

❄ Уникальная свеча «Лучевая болезнь» горит 753 года! Состав держится в секрете.

❄ Петарды Galaxy note 7. Взрываются, когда сами решат, что праздник наступил.

❄ Салют Apple. В нем нет фитиля, но с помощью переходника вы легко можете запустить его.

❄ При магазине все новогодние праздники работает травмпункт.

❄ Перед покупкой можно скачать на нашем сайте подборку звуков взрывов ассортимента в mp3.

❄ Для самых терпеливых — огниво в подарок.

❄ Наш обугленный кассовый аппарат вас приятно заинтригует!

❄ Подарите наши фейерверки другу — и все будет выглядеть как несчастный случай.

❄ Акция: для наших постоянных покупателей накладные брови в подарок.

❄ Запуская наши фейерверки, вы помогаете уничтожать ядерные отходы.

❄ Глухота, появившаяся после наших фейерверков, поможет тебе заснуть, когда какие-то дебилы начнут запускать свои у тебя под окнами.