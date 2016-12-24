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Маленькое телевидение, которое разорвало шаблоны

24.12.2016 Павел Рос

Скандал, связанный с возможным закрытием телеканала «Белсат», заставил вспомнить одну красивую историю из жизни соседней страны.

Речь пойдет о небольшом украинском телеканале, который родился незадолго до событий на Майдане – в середине 2013 года.

Как бы это ни смешно звучало для жителей Беларуси, но тогда, в преддверии революции, в Украине существовали большие проблемы со свободой слова. Почти все крупные телеканалы под воздействием своих олигархических хозяев, близких к тогдашнему президенту Виктору Януковичу, либо отказывались транслировать акции протеста и критику властей, либо подавали картину искаженно, выставляя несогласных в неприглядном свете.

В условиях такой информационной блокады зарождающийся гражданский протест мог легко захлебнуться или, как минимум, быть не таким массовым – если бы не несколько маленьких и ранее неизвестных телеканалов, которые появились буквально из ниоткуда – и начали рассказывать правду о происходящем в центре Киева.

Одним из таких телеканалов было «Громадське телебачення».

Этот телеканал представлял собой совершенно новаторское для постсоветских стран явление: он объединял небольшую группу журналистов, у которой на всех было несколько камер, относительно недорогая аппаратура, и офис в центре Киева, на скорую руку переделанный в студию.

У телеканала не было красиво одетых и хорошо загримированных ведущих, богатых ток-шоу и других атрибутов традиционного «сытого» телевидения. Его журналисты просто старались всегда быть, как говорится, на передовой и давать в эфир путь некачественное, снятое на обычные планшеты и мобильные телефоны, но действительно важное для общества видео.

Параллельно с этим в студию приходили люди, мнение которых в тот конкретный момент было интересно зрителям. Например, среди гостей этого маленького телеканала в разные моменты оказывались музыкант Святослав Вакарчук, бывший президент Виктор Ющенко, многие общественные деятели и активисты, которые могли по несколько часов подряд, вне рамок и форматов, свободно говорить о происходящем в стране, отвечая на вопросы интернет-пользователей.

Со временем рейтинги телеканала начали бить рекорды, а порой даже обходить по популярности традиционные телеканалы. В конце февраля 2014 года страница «Громадське» на YouTube собрала 30 миллионов просмотров. К апрелю у канала было уже более 250 тысяч интернет-пользователей, а в марте его эфир начали просто ретранслировать крупные телеканалы.

Позже, уже после Майдана, волна успеха телеканала пошла на убыль, вокруг него стало появляться все больше скандалов, а аудитория постепенно теряла прежний интерес к эфиру. Тем не менее, в целом команда «Громадське» сыграла важнейшую роль в сложное для страны время.

В этой истории белорусам стоит обратить внимание на одну деталь: хоть телеканал и создавался на деньги европейских доброжелателей, значительная часть средств на его существование поступало от рядовых украинских телезрителей. Например, канал собрал больше миллиона гривен на краудфандинговой платформе «Спільнокошт», хотя изначально инициаторы планировали получить лишь около ста тысяч.

В этот момент стало понятно, что украинское общество созрело, чтобы стать самостоятельным в информационном плане, что оно готово финансировать, хоть и маленькое, но свое собственное честное телевидение.

Способны ли на это белорусы – вопрос пока остается открытым.

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