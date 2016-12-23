gazetaby.com

В ФОКУСЕ

pic

Самолет Ту-154 минобороны России упал в море в районе Сочи (обновляется)

Пропавший с радаров самолет направлялся в сирийскую Латакию.

ГЛАВНОЕ

Реакция: «Эх, аукнется России Сирия недобрым ещё много-много раз»

Дебют: Младший сын Лукашенко дал первое в своей жизни интервью

Свята: Віншуем з Раством!

О пользе безделья: «Немного свободы — это лучше, чем какой-то там особенный мрамор»

Романчук: «Под самый конец года руководство Нацбанка получило от Лукашенко «черную метку»

Из первых уст: Накануне Нового года Ермошина идет в баню

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ

«Будем праздновать до 7 января»

«Утром перегара нет, голова не болит – если в умеренных дозах»

Декольте Мэрайи Кэри затмило певицу в ее рождественском видео

Маленькое телевидение, которое разорвало шаблоны

Почему Мясникович не победит пьянство, уволив с работы алкоголиков

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

Стало известно, куда ушел Михаил Журавков

«Ну что ж, страна такая... Все время кто-то мешает»

Оскорбил Беларусь – помог ЦРУ

Им не болит

«Мой милый, хороший, пришли мне галоши…»

Пустят ли в белорусское авторское общество Мадонну с Бессоном?

Российское телевидение не будет плясать на могиле погибшего посла

«Наконец-то до власти начало доходить, кто на самом деле пятая колонна»

«Лукашенко таких любит»

«Наши пенсионеры не жалуются — они приспосабливаются быстрее молодых»

Кто такой Ронин, которого обвиняют в подкупе чиновников правительства и Нацбанка

«Тогда платите мне зарплату, как в Бельгии или Франции»

«Реакция обеих сторон — и Запада, и России — вполне показательна»

«Натянуть морду на задницу — это очень русская женская традиция»

ЖИЗНЬ (НЕ)ОБЫКНОВЕННОГО БЕЛОРУСА

«В отличие от Беларуси, в Абу-Даби не перекрывают движение, когда едет шейх» pic
Все статьи рубрики

Беларусь — Польша

Как стать знаменитым и потерять избирателей pic
Все статьи рубрики

ФЕЛЬЕТОНЫ ОТ МЕТЁЛКИНОЙ

Баловни судьбы pic
Все статьи рубрики

ФОТОФАКТ

Апакаліпсіс у сядзібе Чапскіх

Белорусы встретили Алексиевич в аэропорту караваем и цветами

Самая шикарная фигура 50-х годов

Эротические завлекалочки из закулисья шоу Victoria`s Secret

«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой

Как голосуют монашки

Невероятный кадр: «красная луна» в Миорском районе

Как к «дарам» полукилометровая очередь стояла

Шторм «Хавер» в Минске. Часть 2

Повелительницы трамваев

С топором и милицией на капусту

Как не быть рыбаком

Как заработать 3 доллара в день

Запретный Минск

Почему Мясникович не победит пьянство, уволив с работы алкоголиков

23.12.2016 Кирилл Иванов

Зацепило! Власти продолжают бороться не с причинами, а со следствием.

Посещая ОАО «Белшина» спикер верхней палаты Михаил Мясникович отметил, что на предприятии ведут непримиримую борьбу с пьянством: здесь регулярно проводятся рейды, и тот, кто попался в состоянии алкогольного опьянения, немедленно увольняется.

— Нужно, чтобы такая норма применялась везде. Если замечен в этом, то должен понести наказание. Сегодня на рынке труда достаточно квалифицированного персонала, способного заменить пьяниц, — цитирует Мясниковича БЕЛТА.

— С этим социальным злом нужно вести серьезную борьбу. Ведь за пьянством стоят и суициды, и рост преступности, — подчеркнул спикер и добавил, что «государство тратит огромные средства на восстановление здоровья, которое люди уничтожают сами».

Как видим, власти в очередной раз готовятся бороться с серьезной проблемой привычными для себя методами. Запрещать, ужесточать, ограничивать, увольнять. Чтобы понять, чем закончится очередная возможная антиалкогольная кампания, достаточно вспомнить об итогах предыдущих. И, кстати, занимающий высокие государственные посты три десятка лет Мясникович не может об этом не знать, цинично предлагая увольнять тех, на чьих пороках государство исправно зарабатывает.

В 2004-м в Беларуси была принята Директива №1, предписывающая руководству предприятий и организаций «безусловное и немедленное расторжение контрактов» с сотрудниками, попавшимися за распитием спиртного в рабочее время или на месте работы. Прошло 12 лет, но воз и ныне там.

На предприятиях проводятся антиалкогольные акции и месячники, во время которых администрация организует вышеупомянутые рейды. Но статистика неумолима — эффективными такие мероприятия назвать сложно.

Последние десять лет в стране регулярно организуются так называемые дни трезвости, во время последних звонков и школьных выпускных в магазинах не продают спиртное. Но привело это лишь к тому, что школьники стали закупаться запретными напитками заблаговременно, а любители выпить массово перешли на аптечные настойки.

В Беларуси сначала сократили выпуск плодово-ягодных вин, именуемых в народе «чернилами», но потом едва ли не в приказном порядке вернули их в магазины.  

Два года назад в интервью «Салідарнасці» заведующий наркологическим отделением РНПЦ психического здоровья Владимир Иванов высказал мнение о том, почему действия властей по борьбе с алкоголизмом не эффектывны:

— Чтобы понять, почему программы не действуют, их нужно внимательно изучить. На самом деле ни одна из них не ставит перед собой задачу решить проблему. Они декларативны и не задумывались, как работающие. Есть в них некоторые точечные действия, как, например, сокращение объема производства плодово-ягодных вин, но в целом они неэффективны. Весь мир знает, как бороться с пьянством, кто этого действительно хотел, тот уже сделал.

  • Оцени статью:

Общество

25.12.2016
«Эх, аукнется России Сирия недобрым ещё много-много раз»

«Салідарнасць» собрала первую реакцию Байнета на новость об упавшем в Черном море самолете минобороны России.

25.12.2016
12 лучших интервью «Салідарнасці» за уходящий год

Яркие персоны, актуальные темы и неожиданные открытия — беседы, которые стоит прочитать или перечитать.

25.12.2016
Віншуем з Раством!

25 снежня каталіцкія, грэка-каталіцкія і пратэстанцкія вернікі святкуюць Божае Нараджэнне.

24.12.2016
У Мiнску прайшла акцыя «забароненых» дзядоў-маразоў

Спачатку супрацоўнікі АМАПу ім заміналі, пасьля дазволілі прайсьці.

24.12.2016
«Будем праздновать до 7 января»

Лукашенко поздравил учителей, «малышей и детишек побольше».

Все статьи рубрики
Rating All.BY

При частичном или полном использовании материалов сайта
гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.

© "Салiдарнасць", 2006
gazetaby@gmail.com