За смерть школьницы водителя грузовика приговорили к трем годам «химии»

Пропавший с радаров самолет направлялся в сирийскую Латакию.
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Цыбину дали три года «химии», сообщил TUT.BY правозащитник Леонид Судаленко.
— В зале суда его никто не задерживал, и после заседания он спокойно ушел домой, — рассказал Судаленко. — Теперь исполнительная инспекция будет определять место, где он будет отбывать наказание. Потом за ним придут и заберут.
По словам собеседника, родители девочки не требовали у Цыбина компенсации морального и материального ущерба.