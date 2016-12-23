За смерть школьницы водителя грузовика приговорили к трем годам «химии»

23 декабря суд Молодечненского района вынес приговор 22-летнему Павлу Цыбину — водителю грузовика, под колесами которого во время уборки картофеля погибла 13-летняя школьница.

Цыбину дали три года «химии», сообщил TUT.BY правозащитник Леонид Судаленко.

— В зале суда его никто не задерживал, и после заседания он спокойно ушел домой, — рассказал Судаленко. — Теперь исполнительная инспекция будет определять место, где он будет отбывать наказание. Потом за ним придут и заберут.

По словам собеседника, родители девочки не требовали у Цыбина компенсации морального и материального ущерба.