Российская артиллерия помешала украинской армии победно завершить войну летом 2014 года

Аналитики независимой исследовательской группы Bellingcat опубликовали данные об артиллерийских обстрелах, которые российская армия вела по территории Украины летом 2014 года.

Последствия ракетной атаки на лагерь ВСУ под Зеленопольем, июль 2014 года. Фото УНИАН

Как сообщил в интервью «Апострофу» ведущий автор доклада о трансграничных обстрелах, участник Bellingcat Шон Кейс, основные потери украинская армия получила именно вследствие российских артналетов, во время которых применялась широкая номенклатура артиллерийского вооружения, от 120-мм минометов до 152-мм гаубиц и 300-мм реактивных систем залпового огня «Смерч».

Первые случаи обстрелов из-за «нуля» представители Bellingcat зафиксировали 29 июня 2014 года. При этом, по мнению Кейса, именно действия российской артиллерии помешали украинской армии победно завершить войну летом 2014 года.

— Как добывалась информация? На основании каких данных?

— Мы в первую очередь использовали спутниковые снимки из общедоступных источников, таких как Google Earth, Bing Maps и Yandex Maps. Мы также использовали Digital Globe и TerraServer для предварительного просмотра спутниковых снимков, если они могли дать нам дополнительную информацию. Использовались также видео, данные из соцсетей и официальные отчеты украинского правительства, чтобы подтвердить наши выводы об артиллерийских атаках на определенных участках летом 2014 года.

— Сколько человек работали над исследованием?

— Оба автора — я и мой напарник Клемент Андерс, выполнили большую часть работы по сбору данных, анализу и составлению отчетов. Несколько других членов команды Bellingcat проверяли наши выводы, если в этом была необходимость.

— Какое количество российских войск, по вашим данным, было задействовано с начала конфликта на востоке Украины?

— На основании нашего доклада трудно точно сказать, сколько российских военнослужащих принимали непосредственное участие в приграничных обстрелах. Но, по нашей минимальной оценке, 149 артналетов на сотни километров русско-украинской границы требуют участия сотен российских военнослужащих.

Не было сомнений, что многие российские солдаты косвенно участвовали в трансграничных атаках, путем подготовки, оснащения и поддержания баз, которые поставляли орудия и боеприпасы.

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Мы определили несколько крупных российских военных лагерей в 20 км от украинской границы летом 2014 года, а также в непосредственной близости от многих позиций для артиллерийской стрельбы. Я могу с уверенностью сказать, что в этих лагерях располагались тысячи русских солдат.

— Ракетная атака украинских позиций под Зеленопольем 11 июля 2014 года считается первым наиболее масштабным обстрелом с территории РФ. Но можно ли этот обстрел в принципе считать самым первым?

— Атака под Зеленопольем 11 июля 2014 была, конечно, первым «массовым» артиллерийским обстрелом, который широко освещался в средствах массовой информации. Тем не менее российские войска, безусловно, вели обстрелы и до этой даты, хотя и в намного меньших масштабах.

Первый обстрел, который мы зафиксировали на спутниковых снимках от 29 июня 2014 года, был осуществлен на украинский лагерь возле Алексеевского (Амвросиевский район, Донецкая область, - «Апостроф»). По нашему мнению, огонь в этом случае велся с позиций рядом с российско-украинской границей на востоке.

Обстрел лагеря ВСУ под Зеленопольем, июль 2014 года. Внимание! Присутствует ненормативная лексика

В общей сложности до 11 июля были обнаружены, по крайней мере, 24 воронки от артиллерийских снарядов, чьи траектории позволяют утверждать, что они были выпущены из локаций, приближенных к украинской границе.

Мы были не столь эффективны в определении огневых позиций до этой даты, в основном потому, что немного спутниковых снимков из этой местности России были доступны в июне и начале июля 2014 года, а также, вероятно, потому, что эти нападения поначалу не были столь масштабными. Поэтому и количество артиллерийских средств, используемых для атак, вероятно, было меньшим.

— Считается, что основные потери украинским войскам, которые пытались летом 2014 года взять под контроль границу с Россией, были нанесены именно со стороны РФ. Вы могли бы подтвердить или опровергнуть этот факт? И какие воинские части армии РФ в этом участвовали?

— Мы видим частоту и масштабы артобстрелов в течение лета 2014 года, мы видим и результаты этих атак. Я могу подтвердить, что значительные потери украинских военных и военной техники были вызваны именно российскими трансграничными обстрелами.

Я хотел бы также сказать, что артиллерийские налеты на украинские военные лагеря из-за границы были гораздо более частыми, чем из районов, которые контролировались сепаратистами на территории Украины. Так что да, я бы сказал, что основной ущерб был причинен именно российскими обстрелами, а не действиями боевиков.

Но мы подробно не выясняли, какие именно воинские части российской армии участвовали в этих обстрелах. Другие исследовательские группы, такие как InformNapalm, пытались определить конкретных военных и подразделения, участвующие в обстрелах с территории России.

— Есть ли у вас данные по масштабам потерь украинской армии?

— У нас нет никакой информации о потерях украинской армии вследствие этих обстрелов, кроме той, которую предоставляют официальные украинские источники.

Так, по поводу атаки на Зеленополье утверждается, что по крайней мере 19 солдат погибли и 93 получили ранения. Мы нашли еще 34 объекта на территории Украины подобного масштаба. Траектории обстрелов данных объектов свидетельствуют о том, что они велись через российско-украинскую границу.

— Как бы вы оценили последствия артиллерийских налетов из-за «нуля»?

— Если бы не эти обстрелы, я не сомневаюсь в том, что украинские войска успешно обезопасили бы все важные пункты пересечения границы с Россией (в частности, Изварино), перекрыв сепаратистам основной маршрут поставок из РФ. И тогда, вероятно, война завершилась бы победой украинской стороны.

— Согласно вашему последнему отчету, с июля по сентябрь 2014 года артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации провела не менее 149 обстрелов по территории Украины. Из них 88 осуществлялись из реактивных систем залпового огня типа «Град». Из чего стреляли в остальных случаях?

— Как правило, из минометов, самоходных либо буксируемых артиллерийских орудий. По-видимому, использовались 120-мм минометы, 2С9 (120-мм самоходное орудие «Нона», - «Апостроф») и 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». Применялись в том числе 152-мм самоходные гаубицы 2С3 «Акация» и Мста-С, а также буксируемые орудия - 122-мм полевые гаубицы Д-30 и 152-мм Мста-Б.

Мы не можем точно сказать, из чего стреляли в каждом конкретном случае, так как часто мы не видим транспортных средств на спутниковых снимках, но я считаю, что большинство, если не все артиллерийские системы, были использованы по крайней мере по одному разу.

Официальные украинские отчеты и некоторые публикации в СМИ также позволяют предположить, что в нескольких случаях обстрелы велись из тяжелых РСЗО, например «Ураган» и «Смерч», однако мы не можем подтвердить это только лишь нашими данными.

— Есть информация, что российские военные использовали войну на Донбассе для обучения своих курсантов и контрактников в реальных боевых условиях. Есть ли у вас какие-то данные, которые могли бы подтвердить эти предположения?

— Я полагаю, вы имеете в виду обучение солдат в бою? У нас нет никакой информации по этому поводу. Но, как я уже сказал ранее, InformNapalm проделал большую работу для того, чтобы найти конкретных солдат и их подразделения, участвовавших в приграничных обстрелах, и поэтому они могут иметь больше информации. Мы знаем также, что Владимир Путин призвал всех резервистов в конце июня 2014 года.

— Насколько значительным было вторжение РФ во второй половине августа 2014? Этот период считается самым пиковым по количеству обстрелов и потерь.

— Мы знаем, что в то время Россия проводила масштабные военные учения на границе с Украиной. Тем не менее на основе нашей информации мы не можем конкретно связать этот факт с приграничными обстрелами.

— По данным украинской стороны, российское вторжение в августе 2014 года, которое привело к трагедии под Иловайском, шло как минимум в 3-4 направлениях. Насколько большие силы Россия при этом задействовала?

— Мы не изучали конкретно ситуацию, связанную с Иловайском. Судя по нашим источникам из средств массовой информации, мы можем сказать, что в эту операцию были вовлечены сотни российских солдат.

— Что вы планируете исследовать дальше?

— Спутниковые снимки из Google и других источников стали доступными для широкой общественности с лета 2014 года. Мы намерены обновить наши результаты после того, как увидим новые спутниковые снимки из соответствующих областей, чтобы получить более точную оценку общего количества трансграничных артобстрелов.

— Какими исследованиями, помимо ситуации на востоке Украины, вы сейчас занимаетесь?

— Мы намерены глубже исследовать ситуацию, связанную с артобстрелами. Также мы работаем над завершением нового доклада об одном из аспектов крушения MH17, который обнародуем уже в новом году.

— Планируете ли сделать такой же отчет о причастности российских войск к масштабным разрушениям в Сирии?

— В настоящее время мы работаем над новым докладом по осаде Алеппо, который будет обнародован в феврале следующего года совместно с Атлантическим советом НАТО. После того как мы завершим эту работу, мы будем определяться, какие другие темы нужно раскрыть в отношении Украины, Сирии, а также других стран мира.