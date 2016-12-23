Почему под Дебальцево снова бои?

Крупные столкновения между силами «Л-ДНР» и украинской армией не утихают с 19 декабря.

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Информацию о тяжелых боях под Дебальцево подтверждают представители сепаратистов, штаба АТО и мониторинговая группа ОБСЕ. Официальный Киев сообщает о пяти погибших со своей стороны и 25 — со стороны «Л-ДНР». Спустя 22 месяца после подписания Минского плана мирного урегулирования стороны конфликта возобновили крупные боевые действия с применением тяжелого вооружения.

Столкновения украинской армии с силами «Л-ДНР» начались после быстрого продвижения военных из 54-й бригады ВСУ вглубь «серой» демилитаризованной зоны под Дебальцево. Бои завязались в районе высоты 220 между селами Калиново и Логвиново, где два года назад уже шли сражения.

Контроль над участком с одной стороны мог дать ВСУ возможность эффективной обороны Светлодарска, оставшегося позади, с другой — создать плацдарм для осады и окружения Дебальцева. Силы «Л-ДНР» заявили, что смогли сохранить высоту и не подпустили ВСУ к Дебальцево, сообщив, что армия Украины планировала штурмовать город, но при подходе потеряла 40 человек убитыми.

В свою очередь ВСУ сообщила о 20 убитых и 30 раненных боевиках. Информацию о наступлении ВСУ озвучили украинские волонтеры, обвинив в авантюризме командира 54 бригады Горбатюка, в штабе «АТО», наоборот, попытку наступления опровергли.

В Киеве прощаются с погибшими на Светлодарской дуге. Фото Reuters

Несмотря на нарушение договора о перемирии, Киев может оправдать атаку на Дебальцево по формальному признаку — как восстановление статуса-кво.

В марте 2015 года после мощнейшего наступления силы «ДНР» и «ЛНР» захватили город Дебальцево, который по действовавшему на тот момент мирному соглашению от 19 сентября 2014 года (среди гарантов Россия, Украина, Германия и Франция) должен был находиться под контролем Вооруженных сил Украины.

Массированные обстрелы Дебальцева шли с первых дней 2015 года, использовались «грады» и «ураганы», крупнокалиберные «тюльпаны» и «пионы». Захватив соседний Углегорск, армия «ДНР» вела обстрел Дебальцевского направления прямо из города.

Именно тогда на глаза журналистам со всего мира, работавшим на этой войне, стали попадаться солдаты из Бурятии, сражающиеся за Донецк и Луганск. (Буряты признавались, что являются российским «отпускниками» и присланы сюда командованием в количестве трех батальонов для поддержки армии «Новороссии»: разномастных соединений казаков из Ростовской и Луганской областей, боевиков из полков «Восток» и «Оплот».

В общении с нами российские военные не скрывали своего статуса да и вообще не делали секрета из факта присутствия).

Отутюжив Дебальцево и прилегающие к нему поселки, сепаратисты при поддержке танковых групп перешли к наступлению и к концу февраля целиком завладели городом. Потери с обеих сторон, по сводным данным, составили от полутора до двух тысяч человек только убитыми.

Украинский боец. Фото Reuters

Вторые Минские соглашения, подписанные на фоне тяжелых боев в Дебальцево, обязали стороны демилитаризовать линию соприкосновения и создать зону безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более. По сути это означало, что само Дебальцево и окрестности отныне должны стать нейтральной «серой» зоной.

Первыми свои войска на расстояние от города отвели ВСУ, а затем «ДНР» и «ЛНР». При этом город остался под контролем сил сепаратистов, приказом главы «ДНР» Захарченко в Дебальцево вводилась новая администрация.

Официальный Киев заявил, что контроль над городом сепаратисты получили в нарушении первых Минских соглашений, а значит, обязаны вернуть его назад. Принадлежность Дебальцева с тех пор так и осталась еще одним поводом для разногласий в переговорном процессе.

Помимо Дебальцева в нейтральную «серую зону» попали прилегающие поселения Логвиново и Мироновское, а также десятки других городков и деревень вдоль всей линии соприкосновения между «Л-ДНР» и ВСУ.

Все эти населенные пункты, в соответствии со вторыми Минскими соглашениями, должны были быть демилитаризованы. Однако вскоре после объявления о перемирии обе стороны начали захват участков в «серой зоне».

К весне 2016 года и ВСУ и «Л-ДНР» «съели» практически всю нейтральную полосу, приблизившись друг к другу на расстояние ружейного выстрела. Перестрелки и вылазки с тех пор не прекращались ни на один день, а каждая стычка грозила перерасти в новую бойню.

Нынешнее обострение происходит на фоне социально-экономического бедствия в городах Донбасса и полного тупика в мирных переговорах. Упадок в регионе, начавшийся с войной, усиливается из-за товарной блокады, которую ужесточают власти Украины.

Последний год единственным экономическим партнером (а по сути, неофициальным донором) Донбасса является Россия.

С конца 2014 года большинство производств региона остановлено, а источником наличности для экономики сепаратистских образований стали работники бюджетной сферы и пенсионеры. Регулярные выплаты им производятся в рублях, как уверяют сепаратисты, из финансовых резервов. При этом трудности в российской экономике автоматически сказываются и на резервах «ДНР» и «ЛНР».

Например, бюджетники нескольких городов Донецкой области сообщили, что с ноября 2016 года не получают деньги из-за урезания бюджета «ДНР».

Сложности в экономике дополняют неудачи в мирных переговорах. За весь 2016 год не был решен ни один ключевой вопрос вторых Минских соглашений.

В частности, вопросы о контроле украинско-российской границы, о выборах в мятежных районах, амнистии для участников сепаратистского движения.

До последнего времени Россия и самопровозглашенные республики настаивали на проведении голосования в условиях полного контроля над границей со своей стороны; также Украине предлагалось согласиться с тем, что вынужденные переселенцы и общенациональные партии не будут допущены к местным выборам. Вызывая раздражение Москвы, Киев всякий раз отвергал такой план реинтеграции Донбасса.

Не помогли Кремлю и партнеры по нормандской четверке — Франция и Германия. Впрочем, надежду на прорыв в украинском вопросе Москве уже дала новая администрация Дональда Трампа, который дал понять, что не станет портить отношения с Путиным и готов к компромиссам.

Возможное потепление между Кремлем и Белым Домом теперь заставляет нервничать Киев, а политиков — соглашаться на военные авантюры.

Фото dsnews.ua

Собственный экономический кризис и раскол среди западных союзников может ослабить украинскую позицию в переговорах. Что стало бы подарком для Москвы, вымотанной несколькими военными кампаниями.

Луганские и донецкие представители с беспокойством обнаруживают, что Москва в последнее время утратила былой интерес к переговорному процессу и самим территориям. «Высокопоставленные военные советники и гражданские кураторы переброшены на сирийское направление, а у нас тут безнадежная серость», — жаловался «Новой» источник в «ДНР».

По его словам, отсутствие долгосрочной повестки «дезориентирует чиновников среднего уровня»: «Руководители же заняты подковерной борьбой друг с другом за денежные потоки.

Ощущение полного тупика». Собеседники «Новой» рассказывают о непрекращающемся конфликте между главой «ДНР» Александром Захарченко и председателем Верховного Совета сепаратистов Денисом Пушилиным.

Последняя вспышка аппаратных дрязг случилась в начале ноября, когда Пушилин вынужден был ехать в Москву за поддержкой, в то время как Захарченко пытался уволить его тетку — «министра информации» Елену Никитину.