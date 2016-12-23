Захватчики ливийского самолета сдались властям

Перед этим угонщики отпустили всех пассажиров и экипаж лайнера.

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Захватчики ливийского самолета, который приземлился в пятницу в аэропорту Мальты, сдались, сообщает ВВС. После чего их обыскали и взяли под стражу, сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

По данным признанного международным сообществом правительства Ливии, двое захватчиков AirbusA320, которые являются сторонниками свергнутого президента Ливии Муаммара Каддафи, просили о предоставлении политического убежища на Мальте.

До того, как сдаться, захватчики ливийского самолета отпустили всех пассажиров и экипаж лайнера. Как сообщал ранее Джозеф Мускат, первыми борт захваченного лайнера покинули женщины и дети.

Приземление произошло в 11:32 по местному времени, передает Malta Today. По данным Malta Independent, на борту находятся 118 человек, в том числе один младенец.

Лайнер вылетел утром пятницы из ливийского города Себха в Триполи, сообщает TVM. Во время полета два человека пригрозили устроить на борту взрыв. Сотрудник ливийской службы безопасности сообщил Reuters, что пилот захваченного судна пытался приземлиться в Ливии, но террористы ему не позволили сделать это.

The Times of Malta пишет, что все рейсы, прибывающие и отправляющиеся из аэропорта островного государства, отложены. По данным издания, ливийский борт захватил один террорист, вооруженный ручной гранатой. Двигатели самолета не глушатся. Взлетная полоса окружена вооруженными солдатами.

Газета сообщает, что угонщик назвал себя сторонником убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи. Он обещает отпустить всех пассажиров, если его требования будут выполнены. Службы безопасности, ведущие переговоры, пока не сообщают, чего он хочет.

По данным Flightradar, рейс AAW209 отправился в 10:10 по восточноевропейскому времени и должен был приземлиться в ливийской столице спустя один час 10 минут, однако обогнул Триполи справа и двигался над морем еще час.

На данный момент неизвестно, что происходит на борту самолета, сообщил представитель международного аэропорта Мальты в комментарии британской The Independent.

По данным телеканала Sky News Arabia, переговоры с угонщиками, которые являются представителями группировки "Новый свет", ведут ливийские власти.

Представители службы мальтийской службы обеспечения воздушного движения заявили, что пока слишком рано для каких-либо официальных комментариев. В кратком заявлении от имени правительства государства подтверждается факт угона самолета и сообщается, что созвано внеочередное заседание Комитета по национальной безопасности. Лидер мальтийской оппозиции Саймон Бусутилл в Twitter предложил силовикам свое содействие. А президент Мари-Луиза Колейро Преса призвала общественность сохранять спокойствие и ожидать официальных сообщений, передает Malta Today.

Позже стало известно, что захватчики принадлежат к группировке «Аль-Фатих аль-Джадид». Как сообщает новостной портал «Эль-Биляд» со ссылкой на ливийские источники, преступники потребовали освободить из тюрьмы сына бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама.