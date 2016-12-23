Отмежуется ли Кремль от генерала Решетникова?

Кому был нужен публичный скандал?

Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на нелицеприятные высказывания директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонида Решетникова о нашей стране и белорусском языке.

В МИД вчера вызвали советника-посланника посольства России Вадима Гусева, которому был заявлен протест.

Напомним, ранее в сети было распространено видео, на котором генерал Решетников заявил, что Беларусь является «исторической частью России», а белорусский язык «был создан постановлением ЦК ВКП(б) в 1926 году».

Почему так жестко отреагировал официальный Минск?

— Тот факт, что все делается так нарочито публично, говорит о символическом эффекте давления на российскую сторону для решения актуальных проблем в экономических взаимоотношениях, — считает политолог Андрей Егоров.

По его мнению, если бы между союзниками не было торговых и медийных войн, то реакция на высказывания Решетникова, скорее всего, не выносилась бы в публичное пространство.

— Такая проблема решалась бы традиционными методами скрытой дипломатии, — полагает собеседник.

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