«Ну что ж, страна такая... Все время кто-то мешает»

Марина Светлова

Посещая ОАО «Белшина», Михаил Мясникович заявил, что предприятие несет потери «из-за нездоровой конкуренции со стороны российских производителей». Пользователи сети нашли другие объяснения возникшим проблемам.

Так, во время ознакомления с ходом модернизации предприятия, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович высказал озабоченность резким ростом импорта российских шин, аналоги которых производятся на ОАО «Белшина». По его мнению, бобруйские производители поставлены в неравные конкурентные условия.

— Со стороны России налицо факты недобросовестной конкуренции, когда принимаются решения по энергоносителям и по сырью для своих предприятий шинной промышленности по ценам ниже, чем для белорусских покупателей. Это создает неравные условия на общем нашем рынке, — приводит слова Мясниковича БЕЛТА. — И это касается не только шинной продукции, но и по многим другим показателям мы не сближаемся в рамках формирования единого экономического пространства без изъятий и ограничений, а расходимся. К сожалению, это стремление выжить в трудное время в одиночку, я считаю, является ошибочным.

«Может, надо просто перестать выпускать шины, не предназначенные для торможения?»

Байнет также активно отреагировал на заявления Мясниковича. Правда, понимание причин, по которым предприятие несет потери, у комментаторов дискуссионной площадки talks.by несколько разошлось с мнением бывшего премьера. Некоторые тут же вспомнили поговорку про плохого танцора, которому всегда что-то мешает.

«А кто виноват что российские шины качественнее, надежнее, а цена одинаковая?».

«Европа покупает энергоносители по рыночным ценам и выпускает качественную недорогую продукция, без размазывания крокодиловых слез по старческим щекам».

«Может, надо просто перестать выпускать шины, не предназначенные для торможения?».

«Надо (по сложившейся традиции) завозить западные колёса и продавать под лейбой «Белшины», тогда и качеством победим».

«Ну что ж, страна такая.. Все время кто-то мешает со стороны».

«Так продайте и вы для своих предприятий энергоносители по закупочной цене. т.е. по той, которой вы закупаете у РФ».

«Белшина, как и вся Беларусь, в первую очередь страдает от таких, как Мясникович».

«Ездить можно — тормозить нельзя»

В этой связи вспоминается недавний материал, опубликованный на сайте onliner.by. В нем читатель издания поделился своими впечатлениями от встречи с продукцией ОАО «Белшина». Поставив на свою машину резину белорусского производства, мужчина даже не подозревал, что тормозить на ней нельзя, как и вернуть свои деньги после выхода шин из строя до окончания гарантийного срока.

Вот что он пишет:

— На ноябрьские праздники ехал с дачи, чуть не попал в аварию. Скорость была где-то 90 км/ч, автомобиль Renault Laguna 2002 года выпуска. Неожиданно передо мной на дорогу выбежали два небольших лося. Я по тормозам — ну просто «в пол». Дорога — асфальт. Успел остановиться. Опыта у меня достаточно, но после такого, скажу откровенно, было не по себе.

Водитель отдышался и поехал дальше. Но у машины появилось какое-то странное биение.

— Я поначалу стал грешить на подвеску, — вспоминает Сергей. — Остановился, осмотрел авто, все вроде было в порядке. Поехал на шиномонтаж. Там колеса закинули на станок: передние — бух-бух, колотятся. Работники сказали: все, выкидывай, резина стала как яйцо — овальная.

Как на современном автомобиле, где сработала АБС, из-за торможения может выйти из строя резина, водитель не понимает. Но он был спокоен, ведь на шины действовала пятилетняя гарантия.

— Гарантия шикарная, это и подкупило в самом начале. Отнес шины в магазин, их приняли, отправили на завод для экспертизы.

Спустя какое-то время пришел ответ — отказ.

— В письменной форме фактически говорилось о том, что нельзя было резко тормозить и мой случай — не гарантийный.

***

Надо ли еще что-то объяснять Михаилу Мясниковичу, почему «Белшина» несет потери?