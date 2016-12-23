Рубль укрепился ко всем валютам корзины

Пропавший с радаров самолет направлялся в сирийскую Латакию.
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Доллар снизился на BYN0,0016 — до 1,9480 рубля.
Евро подешевел на BYN0,0018 — до 2,0338 рубля.
Российский рубль опустился на BYN0,0007 — до 3,2008 рубля за 100 российских рублей.
Напомним, что рубль укрепляется второй день подряд.
Между тем эксперты не испытывают особого оптимизма по поводу будущего белорусской валюты. Прогноз экономистов относительно того, сколько будет стоить рубль относительно к доллару к концу следующего года, читайте здесь.