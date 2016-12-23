Рубль укрепился ко всем валютам корзины

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23.12.2016 Салiдарнасць

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 23 декабря прошли очередные торги валютами.

Доллар снизился на BYN0,0016 — до 1,9480 рубля.

Евро подешевел на BYN0,0018 — до 2,0338 рубля.

Российский рубль опустился на BYN0,0007 — до 3,2008 рубля за 100 российских рублей.

Напомним, что рубль укрепляется второй день подряд.

Между тем эксперты не испытывают особого оптимизма по поводу будущего белорусской валюты. Прогноз экономистов относительно того, сколько будет стоить рубль относительно к доллару к концу следующего года, читайте здесь.

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