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В Милане убит подозреваемый в нападении на берлинскую ярмарку

23.12.2016 meduza.io

Миланская полиция застрелила мужчину, которого подозревают в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как передает La Repubblica, во время перестрелки мужчина кричал «Аллах акбар». Он ранил одного из офицеров полиции в плечо. Перестрелка произошла в ночь на 23 декабря около железнодорожной станции на площади 1 Мая.

Ранее сообщалось, что человека, похожего на подозреваемого Аниса Амри, видели в Дании.

В нападении на ярмарку 19 декабря в Берлине подозревается гражданин Туниса Анис Амри. По версии следствия, он напал на польского водителя-дальнобойщика, убил его, а затем направил грузовик в толпу.

В результате нападения погибли 12 человек, еще 48 получили травмы.

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