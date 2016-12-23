«Не мы, а БТ и стоящие за ним спецслужбы используют фальсификации»

Евгений Федоров

Всемирная ассоциация изучения общественного мнения (WAPOR) не нашла подтверждения фабрикации данных НИСЭПИ.

Как сообщил основатель НИСЭПИ Олег Манаев, после специального репортажа, вышедшего в эфир белорусского телевидения и последующей волны других «разоблачений» он обратился во Всемирную ассоциацию по изучению общественного мнения (WAPOR) с просьбой провести экспертизу опросов общественного мнения, проведенного институтом.

– Эта организация существует уже 65 лет и объединяет сотни профессионалов этой сферы из более чем 50 стран мира – как говорится, «выше только небо», – подчеркнул он.

Согласно исследованию, проведенному международной организацией, подтверждения фабрикации опросов общественного мнения не было обнаружено.

– Как видно из этого документа, не НИСЭПИ, а белорусское государственное телевидение и стоящие за ним спецслужбы используют фальсификации, прямую ложь и угрозы уголовного преследования для дискредитации независимой социологии и общественного мнения, несогласного с официальным курсом, – заметил Олег Манаев.

Чтобы проверить вероятность фальсификации, комитет запросил у НИСЭПИ файлы данных опросов, проведенных в период, к которому относились обвинения и не нашел нарушений. Комитет также проверил используемые вопросники и считает, что вопросы были хорошо сформулированы и нейтральны.

Чтобы установить истину, Комитет также контактировал с двумя учеными, интервью с которыми были использованы в программе Белорусского телевидения. У этих исследователей – д-ра Давида Ротмана, вице-президента Белорусской социологический ассоциации и директора Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета, а также д-ра Кристиана Харпфера, профессора политических наук в Университете Вены (Австрия) и президента Всемирной ассоциации изучения ценностей (WVSA) – представители Белорусского телевидения брали интервью о методологии опросов, и их участие в программе могло создать впечатление у зрителей, что они критикуют работу НИСЭПИ. В беседе с комитетом WAPOR оба они заявили, что не знали о том, что интервью с ними будет использовано в таком контексте, и что оно связано с обвинениями в адрес НИСЭПИ.

Напомним, что в августе НИСЭПИ объявило о том, что организация сворачивает проведение опросов в Беларуси, так как власти фактически разрушили ее опросную сеть.