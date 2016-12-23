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«Не мы, а БТ и стоящие за ним спецслужбы используют фальсификации»

23.12.2016 Евгений Федоров

Всемирная ассоциация изучения общественного мнения (WAPOR) не нашла подтверждения фабрикации данных НИСЭПИ.

Как сообщил основатель НИСЭПИ Олег Манаев, после специального репортажа, вышедшего в эфир белорусского телевидения и последующей волны других «разоблачений» он обратился во Всемирную ассоциацию по изучению общественного мнения (WAPOR) с просьбой провести экспертизу опросов общественного мнения, проведенного институтом.

– Эта организация существует уже 65 лет и объединяет сотни профессионалов этой сферы из более чем 50 стран мира – как говорится, «выше только небо», – подчеркнул он.

Согласно исследованию, проведенному международной организацией, подтверждения фабрикации опросов общественного мнения не было обнаружено.

– Как видно из этого документа, не НИСЭПИ, а белорусское государственное телевидение и стоящие за ним спецслужбы используют фальсификации, прямую ложь и угрозы уголовного преследования для дискредитации независимой социологии и общественного мнения, несогласного с официальным курсом, – заметил Олег Манаев.

Чтобы проверить вероятность фальсификации, комитет запросил у НИСЭПИ файлы данных опросов, проведенных в период, к которому относились обвинения и не нашел нарушений. Комитет также проверил используемые вопросники и считает, что вопросы были хорошо сформулированы и нейтральны.

Чтобы установить истину, Комитет также контактировал с двумя учеными, интервью с которыми были использованы в программе Белорусского телевидения. У этих исследователей – д-ра Давида Ротмана, вице-президента Белорусской социологический ассоциации и директора Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета, а также д-ра Кристиана Харпфера, профессора политических наук в Университете Вены (Австрия) и президента Всемирной ассоциации изучения ценностей (WVSA) – представители Белорусского телевидения брали интервью о методологии опросов, и их участие в программе могло создать впечатление у зрителей, что они критикуют работу НИСЭПИ. В беседе с комитетом WAPOR оба они заявили, что не знали о том, что интервью с ними будет использовано в таком контексте, и что оно связано с обвинениями в адрес НИСЭПИ.

Напомним, что в августе НИСЭПИ объявило о том, что организация сворачивает проведение опросов в Беларуси, так как власти фактически разрушили ее опросную сеть.

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