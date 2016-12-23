В Барановичах рабочие стоят за станками в валенках

«В этом случае люди могут не приступать к работе», – говорит правовой инспектор профсоюза РЭП.

Работники Барановичского станкостроительного завода ЗАО «Атлант» рассказали praca-by.info, что трудятся в холодных помещениях.

– В прошлом году в цехах было 14-15 градусов, а этой зимой отопление не включили. Работаем при +9. Люди надевают два свитера, пальто, но все равно холодно. Говорили начальству – никакой реакции. А что им – в кабинетах ведь топят. О рабочих никто не думает – главное план, остальное не важно, – рассказали работники Барановичского станкостроительного завода.

Они также добавили, что «на автоматах» (Барановичском заводе автоматических линий) работники за станками «вообще в валенках стоят».

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