Стало известно, за что силовики задержали сотрудников МЗКТ

Евгений Федоров

Следственный комитет рассказал подробности дела о взятках на предприятии.

В частности, в ходе расследования следователи установили сумму, которую работники завода смогли заработать незаконным путем.

К примеру, за период с 2011 по 2015 год главный инженер предположительно получил взяток на 180 000 белорусских рублей, что эквивалентно сумме более 90 тысяч долларов. При этом начальнику конструкторского бюро и начальнику инструментально-штампового управления по производству и его заместителю вменяются гораздо меньшие суммы – от тысячи долларов до 14 600 белорусских рублей.

Силовики считают, что работники госпредприятия получали эти деньги от одной из фирм за «содействие в осуществлении поставок на завод режущего и вспомогательного инструмента».

Напомним, что в декабре сотрудники КГБ также задержали группу сотрудников крупных предприятий – предположительно за взятки. Среди них оказались работники МТЗ, МАЗа, БелАЗа и «Гомсельмаша».