Без дома и работы: как государство дискриминирует белорусов с инвалидностью

Более 550 тысяч людей с инвалидностью регулярно сталкиваются в повседневной жизни с нарушениями своих основных прав в Беларуси.

Так считает координатор Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский.

Кто и где ущемляет их права?

Почти 20 тысяч белорусов с инвалидностью проживают в интернатах. Стоимость этой услуги составляет более 500 рублей в месяц, поэтому абсолютное большинство людей с инвалидностью отдают в качестве оплаты всю пенсию.

— Зачастую человек с инвалидностью вынужден жить в интернате. Но не потому, что он так хочет. Просто нет выбора. Либо он останется дома и погибнет без помощи, либо должен согласиться жить в интернате, — комментирует Сергей Дроздовский.

По словам эксперта, скандалы, которые регулярно происходят с интернатами, доказывают их деградационную модель существования.

Попадая в интернаты, люди часто лишаются дееспособности, соответственно, и многих прав, в том числе гарантированных Конституцией. Их лишают возможности принимать решения по многим важным вопросам: выбор лечения или отказ от него, общение с близкими людьми, обращение в суд, воспитание детей.

Альтернативой интернатам, по мнению Сергея Дроздовского, могло бы стать сопровождаемое проживание, которое уже начало развиваться и в Беларуси, развитие услуг индивидуальных помощников, преобразование некоторых интернатов в дома или даже деревни независимого проживания. А интернаты следует предоставлять лишь тем людям, которые не могут жить дома.

Продолжение статьи читайте здесь.