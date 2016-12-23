«Наверное, даже если бы молоко светилось в темноте, суд все равно бы стал на сторону завода»

Пропавший с радаров самолет направлялся в сирийскую Латакию.
Напомним, суд обязал журналиста Юрася Карманова направить в Associated Press опровержение, что сведения о «радиации в молоке», которые он использовал в статье, не соответствуют действительности.
Кроме того, журналист должен компенсировать госпошлину, а это 840 рублей, и услуги адвоката со стороны «Милкавиты» – 1500 рублей.
Напомним, что в апреле журналисты Associated Press в ходе поездки по чернобыльской зоне получили молоко фермера из Хойникского района, который являлся одним из поставщиков предприятия «Милкавита». Позже анализ молока, проведенный в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии, показал содержание стронция-90, в десять раз превышающий норму.
Несмотря на то, что сотрудница Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и в суде подтвердила факт выдачи журналисту соответствующей справки, суд принял сторону предприятия. Такой поворот вызвал возмущение белорусских интернет-пользователей.
«Если бы озвучили правду, никто бы это «молоко» в этой стране не стал бы пить. А так — все хорошо, даже в России хвалят!».
«Пейте дети молоко, будете здоровы?».
«Что-то мне подсказывает, что даже если бы молоко светилось в темноте, суд всё равно бы стал на сторону завода!».
«Пришла сотрудница Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и подтвердила: это они выдали журналисту справку с данными о цезии и стронции в молоке. Какие после этого еще вопросы? Нет справедливости в этой стране».
«Наш самый гуманный суд в мире, похоже, решил, что журналист перед сдачей молока на экспертизу облучал его в собственноручно собранном реакторе».
«Только в Беларуси возможно производить молоко рядом с Чернобылем, зоной отчуждения, и уверять весь мир в кристальной чистоте продукта!».
«Поэтому видимо наше молоко в Европе не покупают. Слишком чистое».