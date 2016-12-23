В отношении сотрудников Следственного комитета возбуждено 5 уголовных дел

25 снежня каталіцкія, грэка-каталіцкія і пратэстанцкія вернікі святкуюць Божае Нараджэнне.
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Так, по его словам, за 2016 год было возбуждено 5 уголовных дел в отношении 6 сотрудников Следственного комитета.
— Так получается, что наша профилактическая работа, направленная на противодействие коррупции, не привела к ожидаемому эффекту, — заявил Носкевич. — Я могу в данной ситуации принести извинения за своих сотрудников и заверить вас, что работу по очищению своих рядов мы будем продолжать.
Говоря о кадровой политике ведомства, председатель СК заявил, что хотел бы «видеть в рядах следователей людей грамотных и преданных своему делу».
— И мне кажется, что мы в этом отношении достигаем определенных успехов, — отметил Носкевич.