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В отношении сотрудников Следственного комитета возбуждено 5 уголовных дел

23.12.2016 Салiдарнасць

О коррупции в рядах ведомства рассказал председатель Следственного комитета Иван Носкевич в эфире телеканала ОНТ.

Так, по его словам, за 2016 год было возбуждено 5 уголовных дел в отношении 6 сотрудников Следственного комитета.

— Так получается, что наша профилактическая работа, направленная на противодействие коррупции, не привела к ожидаемому эффекту, — заявил Носкевич. — Я могу в данной ситуации принести извинения за своих сотрудников и заверить вас, что работу по очищению своих рядов мы будем продолжать.

Говоря о кадровой политике ведомства, председатель СК заявил, что хотел бы «видеть в рядах следователей людей грамотных и преданных своему делу».

— И мне кажется, что мы в этом отношении достигаем определенных успехов, — отметил Носкевич.

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