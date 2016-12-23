Медики признали вменяемым подростка, напавшего с бензопилой в ТЦ «Европа»

О результатах комплексной психолого-психиатрической экспертизы рассказал в эфире телеканала ОНТ председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, который взял на личный контроль данное дело.

— Он признан вменяемым, — заявил Иван Носкевич. — По заключению экспертизы, он в полной мере отдавал отчет своим действиям и руководил ими. В настоящий момент проводятся процессуальные действия, направленные на окончание расследования.

По словам представителя СК, если не будут затянуты сроки ознакомления с делом, то оно еще в этом году будет направлено в суд.

Носкевич отметил, что только после вынесения приговора можно будет узнать мотивы содеянного.

Трагедия произошла 8 октября в торговый центре «Европа». Молодой человек бензопилой и топором набросился на людей и устроил настоящую бойню. В результате смертельной травмы женщина 1973 года рождения погибла на месте. До того, как парня задержали посетители торгового центра и сотрудники милиции, подросток успел ранить еще двух женщин.

Следствие установило, что нападавший намеревался убить как можно большее количество людей и желал сам быть убитым при задержании. Выяснилось, что за несколько дней до нападения на посетителей ТЦ «Европа» он попытался устроить бойню в своем университете. Но в тот день у него не завелась бензопила.

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Обвинение в убийстве было предъявлено 17-летнему Владу Казакевичу. Поскольку на момент убийства он не был совершеннолетним, ему максимум, что ему грозит 12 лет колонии общего режима.