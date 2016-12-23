Оскорбил Беларусь – помог ЦРУ

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23.12.2016 Михаил Брошин

Скандал вокруг антибелорусских заявлений директора Российского института стратегический исследований Леонида Решетникова вышел на новый виток.

22 декабря МИД Беларуси заявил протест в связи с высказываниями руководителя РИСИ. Примечательно, что с нашими дипломатами де-факто солидаризовался ряд российских экспертов.

Что такое РИСИ

Российский институт стратегических исследований – всё-таки не просто «одна из многочисленных контор». Это госучреждение, главной целью которого, как пишет Газета.Ру является обеспечение качественной экспертизой и информацией администрации президента РФ, Совета Федерации, Государственной думы и министерств страны.

По словам заместителя директора российского Института стран СНГ Владимира Евсеева, «РИСИ — это огромная организация, связанная с российскими властями, поэтому и реакция официального Минска была соответствующей».

Еще одним показателем значимости РИСИ является то, что его новым руководителем (с января 2017-го) назначен бывший премьер-министр РФ (2004-2007) Михаил Фрадков, до недавнего времени возглавлявший Службу внешней разведки.

Кто такой Решетников

Этот «историк» тоже служил в СВР и вышел в отставку в должности генерал-лейтенанта. Решетников сделал целый ряд «потрясающих открытий», которыми охотно делился с общественностью. Например, в интервью «АиФ» «ученый поведал, что Америка пыталась уничтожить Россию во время второй мировой:

«К войне и Германию, и СССР толкали США. Помогали укрепляться обеим странам, чтобы сшибка двух государств стала катастрофической. Поэтому в 30-е годы США активно участвовали в индустриализации СССР.

Сталинградский тракторный завод был целиком построен за океаном, размонтирован и на 102 судах перевезён в СССР. «Днепрогэс» строила американская Cooper Engineering Company. Горьковский автозавод (ГАЗ) – компания Austin. АЗЛК построен по проекту Форда. За 10 лет американцы построили в СССР 150 заводов, фабрик и цехов…»

Надо же, какие негодяи, строили заводы специально, чтобы столкнуть лбами Сталина и Гитлера. Неудивительно, что, используя такую «качественную экспертизу» российские власти наломали немало дров.

Что думают российские эксперты по поводу скандала с Решетниковым

Уже упомянутый Владимир Евсеев назвал заявление директора РИСИ «несвоевременным» (интересный выбор формулировки: то есть, суть сказанного не оспаривается, лишь говорится, что момент выбран неудачно).

«Тем более что между Россией и Беларусью в последнее время ощущается напряженность», — продолжает Евсеев. При этом он упоминает сокращение поставок нефти в нашу страну, аресты авторов сайта Regnum и закрытие Россией на границе с Беларусью целого ряда КПП для транзита граждан третьих стран.

«Все это приводит к тому, что белорусско-российские отношения могут в перспективе ухудшиться», — считает Владимир Евсеев. То есть Решетников подлил масла в огонь разгорающейся «дружбы».

Еще резче прокомментировал ситуацию гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в «Московском комсомольце», назвавший высказывания Решетникова провокацией:

– Все заявления, которые касаются ценности и древности украинского и белорусского языка, провоцируют негативную эмоцию у собеседников, которые являются носителями этих языков. Все это очень хорошо укладывается в картину отдаления Республики Беларусь от России…

Известный «борец с цветными революциями» Мухин считает, что «спровоцированная Беларусь имеет все шансы пойти по стопам Украины»:

— Нужно понимать, что государственность, которая досталась Беларуси в 1991 году, значит для них очень многое. Это их абсолютная ценность. И любые покушения на независимость они воспринимают крайне болезненно.

В общем, получается, что Леонид Решетников своими оскорбительными для Беларуси высказываниями помог ЦРУ, которое спит и видит, как оторвать нашу страну от России.

«Аналитики» вроде директора РИСИ очень хорошо умеют «разоблачать врагов». Но с такими «экспертами» России враги уже не нужны.

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