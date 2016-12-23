Кто поможет белорусам одолеть ведомство Данкверта?

gazetaby.com

В ФОКУСЕ

pic

Віншуем з Раством!

25 снежня каталіцкія, грэка-каталіцкія і пратэстанцкія вернікі святкуюць Божае Нараджэнне.

ГЛАВНОЕ

Крушение: Самолет Ту-154 минобороны России упал в море в районе Сочи

О пользе безделья: «Немного свободы — это лучше, чем какой-то там особенный мрамор»

Арцыбіскуп Кандрусевіч: «Хрыстус нарадзіўся, Бог аб’явіўся!»

Романчук: «Под самый конец года руководство Нацбанка получило от Лукашенко «черную метку»

Из первых уст: Накануне Нового года Ермошина идет в баню

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ

«Будем праздновать до 7 января»

«Утром перегара нет, голова не болит – если в умеренных дозах»

Декольте Мэрайи Кэри затмило певицу в ее рождественском видео

Маленькое телевидение, которое разорвало шаблоны

Почему Мясникович не победит пьянство, уволив с работы алкоголиков

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

Стало известно, куда ушел Михаил Журавков

«Ну что ж, страна такая... Все время кто-то мешает»

Оскорбил Беларусь – помог ЦРУ

Им не болит

«Мой милый, хороший, пришли мне галоши…»

Пустят ли в белорусское авторское общество Мадонну с Бессоном?

Российское телевидение не будет плясать на могиле погибшего посла

«Наконец-то до власти начало доходить, кто на самом деле пятая колонна»

«Лукашенко таких любит»

«Наши пенсионеры не жалуются — они приспосабливаются быстрее молодых»

Кто такой Ронин, которого обвиняют в подкупе чиновников правительства и Нацбанка

«Тогда платите мне зарплату, как в Бельгии или Франции»

«Реакция обеих сторон — и Запада, и России — вполне показательна»

«Натянуть морду на задницу — это очень русская женская традиция»

ЖИЗНЬ (НЕ)ОБЫКНОВЕННОГО БЕЛОРУСА

«В отличие от Беларуси, в Абу-Даби не перекрывают движение, когда едет шейх» pic
Все статьи рубрики

Беларусь — Польша

Как стать знаменитым и потерять избирателей pic
Все статьи рубрики

ФЕЛЬЕТОНЫ ОТ МЕТЁЛКИНОЙ

Баловни судьбы pic
Все статьи рубрики

ФОТОФАКТ

Апакаліпсіс у сядзібе Чапскіх

Белорусы встретили Алексиевич в аэропорту караваем и цветами

Самая шикарная фигура 50-х годов

Эротические завлекалочки из закулисья шоу Victoria`s Secret

«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой

Как голосуют монашки

Невероятный кадр: «красная луна» в Миорском районе

Как к «дарам» полукилометровая очередь стояла

Шторм «Хавер» в Минске. Часть 2

Повелительницы трамваев

С топором и милицией на капусту

Как не быть рыбаком

Как заработать 3 доллара в день

Запретный Минск

Кто поможет белорусам одолеть ведомство Данкверта?

23.12.2016 Сергей Веснин, Завтра твоей страны

Почему за наших молочников не заступаются российские отраслевые союзы, которым они платят взносы?

Россельхознадзор не намерен в ближайшее время допускать на российский рынок молочную продукцию ряда белорусских предприятий.

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано. Хотя заместитель белорусского премьер-министра Михаил Русый обещал, что «буквально, на этой неделе будут сняты ограничения в отношении белорусских предприятий».

Ранее вице-премьер грозился «показывать зубы», а председатель Совета Республики рекомендовал отечественным предприятиям предъявлять судебные иски россиянам.

Но никто почему-то не вспомнил, что более десяти белорусских производителей продовольствия, продукцию которых не пускают в Россию, являются членами отраслевых объединений Российской Федерации.

Примечательно, что ведомство Сергея Данкверта яростнее всего ополчилось на белорусских молочников: Россельхознадзор ограничил поставки молочных продуктов с 20 наших предприятий.

В то же время наибольшее представительство белорусские компании имеют именно в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»).

Продолжение статьи читайте здесь.

  • Оцени статью:

Экономика

24.12.2016
«Под самый конец года руководство Нацбанка получило от Лукашенко «черную метку»

Почему настоящие испытания для деноминированного рубля только начинаются.

24.12.2016
«Люди десятилетиями живут в районах, где никогда не было асфальтированных дорог!»

Власти планируют реконструировать дороги местного значения. Повысится ли транспортный сбор?

24.12.2016
Через неделю старые купюры выйдут из обращения

Семь дней, чтобы пристроить старые сторублевки или тысячи.

23.12.2016
Россияне предложили держать в узде тарифы на транзит нефти

Компания «Транснефть» готова платить Беларуси больше, но не слишком много.

23.12.2016
Что открыл Лукашенко в нынешнем году

И почему этому стоит скорее огорчаться, чем радоваться.

Все статьи рубрики
Rating All.BY

При частичном или полном использовании материалов сайта
гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.

© "Салiдарнасць", 2006
gazetaby@gmail.com