Кто поможет белорусам одолеть ведомство Данкверта?

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Россельхознадзор не намерен в ближайшее время допускать на российский рынок молочную продукцию ряда белорусских предприятий.
Об этом сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано. Хотя заместитель белорусского премьер-министра Михаил Русый обещал, что «буквально, на этой неделе будут сняты ограничения в отношении белорусских предприятий».
Ранее вице-премьер грозился «показывать зубы», а председатель Совета Республики рекомендовал отечественным предприятиям предъявлять судебные иски россиянам.
Но никто почему-то не вспомнил, что более десяти белорусских производителей продовольствия, продукцию которых не пускают в Россию, являются членами отраслевых объединений Российской Федерации.
Примечательно, что ведомство Сергея Данкверта яростнее всего ополчилось на белорусских молочников: Россельхознадзор ограничил поставки молочных продуктов с 20 наших предприятий.
В то же время наибольшее представительство белорусские компании имеют именно в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»).
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