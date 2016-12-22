Националисты Латвии предложили выселять из страны всех нелояльных

Спецслужбы Германии ищут главного подозреваемого в совершении теракта в Берлине. Почему Верховная Рада исключила Надежду Савченко из украинской делегации в ПАСЕ.

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