«Мой милый, хороший, пришли мне галоши…»

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Идея написать письмо французскому обувному модельеру пришла в голову сотрудникам Гомельского завода химических изделий после просмотра «Вечернего Урганта», пишет TUT.BY.
Работники завода увидели, как Иван Ургант преподнес в подарок гостю программы - знаменитому Кристиану Лубутену - «настоящие советские галоши» со стельками такого же цвета, как и подошва «лубутенов». В эфире прозвучало, что галоши сделаны в Гомеле в 2015 году.
Лубутен попытался примерить подарок, но галоши оказались малы.
Вдохновившись увиденным, руководство гомельского завода написало открытое письмо французскому дизайнеру.
Письмо Лубутену написано на французском языке, это перевод на русский
— Почему бы не продавать галоши в паре с дорогими кожаными туфлями? — предлагает антикризисный управляющий Денис Будков. — Покупателями могли бы быть, к примеру, бизнесмены от сельского хозяйства или строительства. Не секрет, что им приходится выезжать в поля, на стройплощадки, обувь пачкается. А через два часа кому-то из них, допустим, на важный прием. А так побыл на объекте, сел в машину, снял галоши — и ты снова в красивых, а главное — чистых туфлях.
Уже год галоши на гомельском заводе не делают, работники – в вынужденном отпуске, а само предприятие – в процессе санации. Антикризисный управляющий в интервьюTUT.BY говорит, что цель номер один – рассчитаться с кредиторами.
Предложение гомельского завода французу некоторые высмеяли. На дискуссионной площадке talks.by один из пользователей пишет, что это сюжет для «Ёлок-6».
«В финале волшебник Лубутен выводит завод по производству галош с красной подошвой на мировой уровень, а галоши становятся мега-популярны и являются обязательной частью гардероба каждого уважающего себя модника».
Другой комментатор предлагает работникам гомельского завода организовать передвижной балаган и колесить по миру с юмористическим шоу «Как мы производим галоши в 21 веке».
Но есть и те, кто поддержал креативное предложение антикризисного управляющего.
«В общем и целом идея неплохая. Кроксы весь мир носит, и кучу денег за них платит. Гомельские галоши, конечно, не кроксы, но пригласить именитого дизайнера помочь - не лишено логики».
Участник дискуссии советует переписать письмо так, чтобы оно, во-первых, подчеркивало те выгоды, которые Лубутен может извлечь из сотрудничества с заводом; во-вторых, содержало конкретный, не размазанный Call to Action (то есть каких действий ждет завод от дизайнера). И, в-третьих, честно описывало масштаб проблем завода.
Кто знает, вдруг в канун Рождества случится сказка: письмо дойдет до адресата, и гомельские галоши станут модными, как лубутены? Жаль только, что история с гомельским заводом химических изделий отражает истинное положение дел в белорусской экономике, и сотни предприятий оказались в подобной ситуации. Одна надежда – на «Лубутена»-инвестора.