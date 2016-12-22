«Мой милый, хороший, пришли мне галоши…»

Алена Антонова

Эта новость настолько невероятна, что кажется сказкой. Руководство гомельской фабрики написало открытое письмо французскому обувному модельеру Лубутену с предложением инвестировать в производство и стать партнером.

Идея написать письмо французскому обувному модельеру пришла в голову сотрудникам Гомельского завода химических изделий после просмотра «Вечернего Урганта», пишет TUT.BY.

Работники завода увидели, как Иван Ургант преподнес в подарок гостю программы - знаменитому Кристиану Лубутену - «настоящие советские галоши» со стельками такого же цвета, как и подошва «лубутенов». В эфире прозвучало, что галоши сделаны в Гомеле в 2015 году.

Лубутен попытался примерить подарок, но галоши оказались малы.

Вдохновившись увиденным, руководство гомельского завода написало открытое письмо французскому дизайнеру.

Письмо Лубутену написано на французском языке, это перевод на русский

— Почему бы не продавать галоши в паре с дорогими кожаными туфлями? — предлагает антикризисный управляющий Денис Будков. — Покупателями могли бы быть, к примеру, бизнесмены от сельского хозяйства или строительства. Не секрет, что им приходится выезжать в поля, на стройплощадки, обувь пачкается. А через два часа кому-то из них, допустим, на важный прием. А так побыл на объекте, сел в машину, снял галоши — и ты снова в красивых, а главное — чистых туфлях.

Уже год галоши на гомельском заводе не делают, работники – в вынужденном отпуске, а само предприятие – в процессе санации. Антикризисный управляющий в интервьюTUT.BY говорит, что цель номер один – рассчитаться с кредиторами.

Предложение гомельского завода французу некоторые высмеяли. На дискуссионной площадке talks.by один из пользователей пишет, что это сюжет для «Ёлок-6».

«В финале волшебник Лубутен выводит завод по производству галош с красной подошвой на мировой уровень, а галоши становятся мега-популярны и являются обязательной частью гардероба каждого уважающего себя модника».

Другой комментатор предлагает работникам гомельского завода организовать передвижной балаган и колесить по миру с юмористическим шоу «Как мы производим галоши в 21 веке».

Но есть и те, кто поддержал креативное предложение антикризисного управляющего.

«В общем и целом идея неплохая. Кроксы весь мир носит, и кучу денег за них платит. Гомельские галоши, конечно, не кроксы, но пригласить именитого дизайнера помочь - не лишено логики».

Участник дискуссии советует переписать письмо так, чтобы оно, во-первых, подчеркивало те выгоды, которые Лубутен может извлечь из сотрудничества с заводом; во-вторых, содержало конкретный, не размазанный Call to Action (то есть каких действий ждет завод от дизайнера). И, в-третьих, честно описывало масштаб проблем завода.

Кто знает, вдруг в канун Рождества случится сказка: письмо дойдет до адресата, и гомельские галоши станут модными, как лубутены? Жаль только, что история с гомельским заводом химических изделий отражает истинное положение дел в белорусской экономике, и сотни предприятий оказались в подобной ситуации. Одна надежда – на «Лубутена»-инвестора.