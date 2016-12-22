«Генерал Решетников попал под лошадь, как Остап Бендер»

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«Минск решил обозначить красные линии в информационной сфере, предупредить раскручивание Москвой белорусской тематики в дискомфортном для себя ключе. И отповедь Решетникову — тоже месседж людям в Кремле, — пишет Класковский в колонке на сайте Naviny.by.
…В общем, белорусские власти стали огрызаться как минимум из соображений самозащиты. Генерал Решетников в этот напряженный момент просто попал под лошадь, как Остап Бендер».
Эксперт полагает, что белорусские власти оказались между двух огней:
— Сказав «а» (демарши против антибелорусской пропаганды), не говорят «б» (полнокровное развитие национального самосознания). Хотя только второе может быть прочной опорой независимости, — заключает Александр Класковский.
По мнению руководителя Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсения Сивицкого, скандал вряд ли закончится высылкой российского посла.
— Скорее сами россияне отзовут его для консультаций, — сказал аналитик в интервью Еврорадио.— Почему в МИД вызывали не посла, а заместителя? Обычно ноты протеста озвучиваются руководителю миссии. Видимо, господин Суриков решил «заболеть».