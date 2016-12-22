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Из Польши в Беларусь сбежал табун лошадей

22.12.2016

Утром 21 декабря в Беловежской пуще в ста метрах от границы брестские пограничники обнаружили табун лошадей.

В ходе разбирательства выяснилось, что 23 скакуна-«нарушителя» пришли из Польши, сообщается на сайте Госпогранкомитета Беларуси.

Место их постоянной прописки – польское фермерское хозяйство, которое находится поблизости от границы.

После соблюдения всех формальностей пограничники передали табун польской стороне.

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