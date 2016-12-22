Из Польши в Беларусь сбежал табун лошадей

Откровения белоруса, имеющего опыт употребления спиртовых настоек из аптек, на тему: «Почему «подсаживаются» на боярышник».
О пользе безделья: «Немного свободы — это лучше, чем какой-то там особенный мрамор»
Арцыбіскуп Кандрусевіч: «Хрыстус нарадзіўся, Бог аб’явіўся!»
Из первых уст: Накануне Нового года Ермошина идет в баню
Гадания вокруг транспортного сбора: «Люди десятилетиями живут в районах, где никогда не было асфальтированных дорог!»
Пример из жизни: Маленькое телевидение, которое разорвало шаблоны
Зацепило! Почему Мясникович не победит пьянство, уволив с работы алкоголиков
В ходе разбирательства выяснилось, что 23 скакуна-«нарушителя» пришли из Польши, сообщается на сайте Госпогранкомитета Беларуси.
Место их постоянной прописки – польское фермерское хозяйство, которое находится поблизости от границы.
После соблюдения всех формальностей пограничники передали табун польской стороне.