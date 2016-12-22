Что едят чиновники

В буквальном смысле «не щадя живота своего», но почти безболезненно для кошелька: мы узнали, как можно пообедать в столовых, где потчуются чиновники.

СОВЕТ МИНИСТРОВ: РЕСТОРАН «ЗАСТОЛЬЕ»

Гардероб налево, еда – направо. Идите по коридору, поднимайтесь по лестнице и выбирайте один из залов по правой стороне: «беларуская», «дэпутатская», «урадавая». Есть еще зал приемов и Vip-зал, но в туалете все равно нет бумаги. Зато все по-ресторанному: красивые скатерти и приборы, меню на столиках, официанты.

Горбуши в кунжуте с соусом с корнишонами (3,41 руб.) не оказалось, и дичи (3,58 руб.) не было, так что пришлось довольствоваться биточками по-белорусски с грибным соусом (2,99 руб.). Большой витаминный салат обошелся в 1,45 руб. В следующий раз, наверное, попробуем, каково это – помидоры, фаршированные грибами (1,24 руб.) или затестим постное блюдо – морковную запеканку с грибным соусом за 1,74 руб. Если аппетита нет, то работает бар.

Пирожные внизу продают отличные, но не без казусов: на чаепитии все плевались – «картошка» очень пахла рыбой…

О других министерских столовых читайте тут