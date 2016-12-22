Как выглядит начальник Службы безопасности Лукашенко

Информационное агентство БелТА опубликовало видео со встречи Александра Лукашенко с силовиками во время назначения Андрея Павлюченко начальником Службы безопасности президента.

Андрей Павлюченко работает в службе безопасности президента с 1996 года

Видеооператор показывал крупным планом сидевшего рядом с Виктором Лукашенко человека с нашивкой «Служба безопасности президента»,