Путин пришел на похороны застреленного посла Карлова

22 декабря в здании российского МИДа прошла церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым, убитым в Анкаре.

Владимир Путин из-за этого перенес на сутки свою ежегодную пресс-конференцию.

Президент РФ возложил букет алых роз к подножию гроба, затем сел рядом с родными Карлова и продолжительное время беседовал с ними.

Накануне пресс-секретарь президента РФ сообщил, что новость об убийстве Карлова была для Путина «эмоционально очень тяжелая». Также Песков отметил, что в Кремле произошедшее расценивают как попытку сорвать процесс нормализации двустороннего сотрудничества России и Турции, а также воспрепятствовать сближению стран по политическому урегулированию ситуации в Сирии.

На коллегии Минобороны Путин заявил, что Россия сильнее любого потенциального агрессора, но расслабляться нельзя.