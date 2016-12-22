Путин пришел на похороны застреленного посла Карлова

Откровения белоруса, имеющего опыт употребления спиртовых настоек из аптек, на тему: «Почему «подсаживаются» на боярышник».
О пользе безделья: «Немного свободы — это лучше, чем какой-то там особенный мрамор»
Арцыбіскуп Кандрусевіч: «Хрыстус нарадзіўся, Бог аб’явіўся!»
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Владимир Путин из-за этого перенес на сутки свою ежегодную пресс-конференцию.
Президент РФ возложил букет алых роз к подножию гроба, затем сел рядом с родными Карлова и продолжительное время беседовал с ними.
Накануне пресс-секретарь президента РФ сообщил, что новость об убийстве Карлова была для Путина «эмоционально очень тяжелая». Также Песков отметил, что в Кремле произошедшее расценивают как попытку сорвать процесс нормализации двустороннего сотрудничества России и Турции, а также воспрепятствовать сближению стран по политическому урегулированию ситуации в Сирии.
На коллегии Минобороны Путин заявил, что Россия сильнее любого потенциального агрессора, но расслабляться нельзя.